Betrunken mit E-Scooter schweren Unfall verursacht

Schwerer Verkehrsunfall am späten Samstagabend in der Wiener Innenstadt: Zwei 18-Jährige waren unerlaubt gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Als die Lenkerin – sie war stark angetrunken – einen gerade abbiegenden Lkw überholen wollte, kam es zur Kollision. Ihre Mitfahrerin musste ins Spital gebracht werden.
Ein 51-jähriger Mann war am Abend mit seinem Lastwagen auf dem Concordiaplatz unterwegs. Hinter ihm fuhr die 18-jährige E-Scooter-Lenkerin. Auf dem Gefährt befand sich unerlaubterweise auch ihre gleichaltrige Mitfahrerin.
Als der Lkw-Fahrer rechts in die Börsegasse einbog, überholte ihn die Frau und es kam zur Kollision.
Mitfahrerin erlitt Gehirnerschütterung
Beide Frauen kamen dabei zu Sturz und verletzten sich. Die Mitfahrerin wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der jungen Fahrerin wurde eine Alkoholisierung von 1,44 Promille festgestellt.
