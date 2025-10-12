Betrunken mit E-Scooter schweren Unfall verursacht

Schwerer Verkehrsunfall am späten Samstagabend in der Wiener Innenstadt: Zwei 18-Jährige waren unerlaubt gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Als die Lenkerin – sie war stark angetrunken – einen gerade abbiegenden Lkw überholen wollte, kam es zur Kollision. Ihre Mitfahrerin musste ins Spital gebracht werden.