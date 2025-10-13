Ärger über teures „Tanken“ an der Ladestation

Laden ist nicht gleich laden. Das musste auch Johannes S. feststellen, der seinen Ford Kuga Hybrid bei der Anlage bei einem Supermarkt in Forchtenstein laden wollte. Der 63-Jährige ist regelmäßig am Mobilheimplatz der Gemeinde und während er dort die Zeit genießt, hängt er sein Fahrzeug an der Ladestation an. Mit der Rechnung kam dann aber die böse Überraschung. Teilweise seien 2,13 Euro pro kWh verrechnet worden. „Das ist Wucher oder Wegelagerei“, ärgert sich S. Wenn wer zu Hause Strom tanke, bezahle er bei der Wien Energie lediglich 11 Cent pro KWh.