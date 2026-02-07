Detroit lässt New York im Schlagerspiel verblassen

Durch die Niederlage der Knicks kletterten die Boston Celtics im Osten auf den zweiten Platz. Der NBA-Rekordmeister setzte sich mit 98:96 gegen die Miami Heat durch und holte dabei einen Rückstand von 22 Punkten Differenz auf. Bei ihrem größten Comeback in dieser Saison dominierten die Celtics das dritte Viertel mit 36:15.