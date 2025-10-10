Schwarzfischer lassen ihre teure Ausrüstung zurück

Unbekannte nutzten illegal einen privaten Fischteich in der Wachau. Als der Besitzer plötzlich vor ihnen stand, flüchteten sie – und ließen ihre ganzen Utensilien zurück.
Die Abgeschiedenheit eines privaten Fischteichs in der Wachau wollten sich drei Unbekannte offensichtlich zu ihrem Vorteil machen. Sie schlugen bei dem zwar nahe an der Bundesstraße, aber versteckt im Wald gelegenen Gewässer ihr Zelte auf. Doch sie machten die Rechnung ohne den Besitzer des Grundstücks. Denn dieser tauchte unerwartet auf und überraschte die Schwarzfischer.
Angeln, Campingstühle, Essen
Auf frischer Tat ertappt, gab das komplett schwarz gekleidete Trio sofort Fersengeld. Es reichte nicht einmal mehr, zumindest einen Teil ihres Hab und Guts mitzunehmen. So ließen sie Angeln, Campingstühle, Essen und die Sporttasche mit diversen Utensilien zurück. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Denn es handelt sich dabei um Eingriff in fremdes Fischereirecht und damit um ein Gerichtsdelikt. Es droht eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.