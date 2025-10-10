Schwarzfischer lassen ihre teure Ausrüstung zurück

Die Abgeschiedenheit eines privaten Fischteichs in der Wachau wollten sich drei Unbekannte offensichtlich zu ihrem Vorteil machen. Sie schlugen bei dem zwar nahe an der Bundesstraße, aber versteckt im Wald gelegenen Gewässer ihr Zelte auf. Doch sie machten die Rechnung ohne den Besitzer des Grundstücks. Denn dieser tauchte unerwartet auf und überraschte die Schwarzfischer.