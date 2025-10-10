Wer macht denn sowas? Adler aus Garten gestohlen

Es ist auf den ersten Blick ein kurioser Fall, der derzeit die Polizei im Tiroler Pitztal beschäftigt: Ein Adler wurde aus einem privaten Garten gestohlen. Es handelt sich dabei aber um keinen „König der Lüfte“ – sondern um ein etwas schwereres Exemplar.
Wie bitte? Ein Adler wurde gestohlen? So, oder so ähnlich könnten die Polizisten reagiert haben, als sie die Anzeige des Opfers entgegennahmen. Doch dann dürfte sich der kuriose Sachverhalt rasch aufgeklärt haben.
Adlerskulptur aus Schmiedeeisen
Wie erst jetzt bemerkt wurde, sollen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 24. Juni und 9. Oktober in St. Leonhard im Pitztal eine Adlerskulptur aus Schmiedeeisen aus einem privaten Garten gestohlen haben.
Wert von mehr als 1000 Euro
Dem 57-jährigen Besitzer sei dadurch ein Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro entstanden. Dass der Tiroler seinen „Adler“ jemals wiedersieht, ist eher unwahrscheinlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.