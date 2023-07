Weitere Todesopfer von kenianischer Sekte entdeckt

Am Montag wurde bekannt gegeben, dass bisher 403 Todesopfer entdeckt worden sind. Ermittlerinnen und Ermittler hatten nach weiteren Gräbern in dem Wald gesucht. Die Exhumierung soll am Dienstag fortgesetzt werden, wie die Regionalkommissarin Rhoda Onyancha mitteilte. Der Sektenführer sitzt seit Mitte April wegen Terrorismus im Gefängnis.