Mozart und mehr: 16 Konzerte in sieben Kirchen

Die „Handschrift“ des neuen Geschäftsführers Thomas Heißbauer ist heuer noch nicht sichtbar, aber viel will er sowieso nicht ändern: „Man muss ‘musica sacra‘ nicht neu erfinden“, betont der Musiker und Manager, der vor kurzem als neuer Geschäftsführer antrat. Parallel dazu ist er auch mit der Geschäftsführung der OÖ. Stiftskonzerte betraut worden, diese Kombination war bisher schon üblich, wir haben darüber berichtet.