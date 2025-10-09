Vorteilswelt
„musica sacra“ in Linz

Mozart und mehr: 16 Konzerte in sieben Kirchen

Oberösterreich
09.10.2025 19:00
Manu Delago zählt zu den weltweit bekanntesten Hung-Spielern – er tritt ebenfalls bei der ...
Manu Delago zählt zu den weltweit bekanntesten Hung-Spielern – er tritt ebenfalls bei der Konzertreihe „musica sacra“ auf(Bild: Krone KREATIV/Handpan Portal, Chris Koller)

Die Konzertreihe „musica sacra“ startet in eine neue Saison. Sieben Kirchen in der Linzer Innenstadt öffnen sich für hochkarätige Konzerte. Ob Oratorium, stilles Solo, Dance-Vibes oder barocke Pracht – der Bogen ist weit gespannt. „Vielfalt ist wichtig“, sagt Thomas Heißbauer, der neue Geschäftsführer.

Die „Handschrift“ des neuen Geschäftsführers Thomas Heißbauer ist heuer noch nicht sichtbar, aber viel will er sowieso nicht ändern: „Man muss ‘musica sacra‘ nicht neu erfinden“, betont der Musiker und Manager, der vor kurzem als neuer Geschäftsführer antrat. Parallel dazu ist er auch mit der Geschäftsführung der OÖ. Stiftskonzerte betraut worden, diese Kombination war bisher schon üblich, wir haben darüber berichtet.

Der Hornist, der in Salzburg zu Hause ist, wird vor allem die „Vielfalt“ fortschreiben, junges Publikum will er mit „anderen Klängen“ ansprechen: „Wir haben darum in dieser Saison schon ein Konzert mit Manu Delago angesetzt“, sagt er. Der internationale Percussions-Star der Dance-Electronic-Szene wird in der Ursulinenkirche auf der Hung spielen und dabei auf Max ZT, einen Zitherspieler treffen (26. 3. 2026).  Das Duo plant ein „bahnbrechendes Musikevent“.

Der Musiker und Kulturmanager Thomas Heißbauer, Salzburg, leitet künftig „musica sacra“ und die ...
Der Musiker und Kulturmanager Thomas Heißbauer, Salzburg, leitet künftig „musica sacra“ und die OÖ. Stiftskonzerte(Bild: Thomas Kirchmair)
„musica sacra“ auch mit Literatur
Den Auftakt für die Konzertreihe macht ein Abend im Zeichen des Gedenkens an die Novemberpogrome von 1938. Im Zentrum steht die Uraufführung von Rudolf Jungwirths „Stele“, einem Auftragswerk von „musica sacra“, das gemeinsam mit dem bekannten Schauspieler Joachim Rathke aus der Taufe gehoben wird (9. November).

Bis Mai 2026 finden insgesamt 16 Konzerte statt, darunter Werke von Haydn, Mozart, Bach, Monteverdi und Schubert, „musica sacra“ hat aber auch Platz für Arvo Pärt, Morton Feldman oder John Cage.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

Krone Plus Logo
Klub auf Trainersuche
Bjelica: Das sagt er zum möglichen WAC-Wechsel
Mehrere Festnahmen
Zig Touristen-Abzocker in Hallstatt aufgespürt
„musica sacra“ in Linz
Mozart und mehr: 16 Konzerte in sieben Kirchen
Krone Plus Logo
ÖFB-Kicker verletzt
Nach Knie-Operation kämpft Trauner um den WM-Traum
Krone Plus Logo
Millionen-Konkurs
Warum trotz Pleite der Tiefpunkt am Bau vorbei ist
