Zwischen Kabarett, Kirtag und ganz viel Musik

Am Wochenende stehen nicht nur Musikveranstaltungen, sondern auch Kabaretts, Kirtag und Co. am Programm. Während in Bad Zell, Oberneukirchen und Geretsberg die Lachmuskeln angespannt werden, ist Körperspannung beim Kinder-Zehnkampf in Gmunden gefragt. Musikalisch wird es im AKKU in Steyr, in der Leondinger Kürnberghalle oder im Volkshaus Franckviertel. Rund geht’s das ganze Wochenende in Adlwang.