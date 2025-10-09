Am neuen Busterminal läuft es noch nicht rund

Unübersichtlich ist auch die Situation beim Kreisverkehr im Terminal. Viele Autofahrer müssen ungewollt Zusatzrunden drehen. Vor dem Umbau konnten sie nach der letzten Ausfahrt des Kreisverkehrs sowohl links als auch rechts in die Kärntnerstraße abbiegen. Jetzt gibt es nur noch eine Linksabbiegespur für Pkw. Auf den Entfall der Rechtsabbiegespur wird aber bei der Einfahrt in den Kreisverkehr nicht hingewiesen. Viele Autofahrer wenden noch kurz vor der Ampel. Die Geduld der Autofahrer steht oft auch aus einem anderen Grund am Prüfstand: Die 24 Meter langen XXL-Busse der Linz Linien vollziehen nun einen U-Turn. Das dauert.