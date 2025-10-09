Vorteilswelt
Trainer zurück in Linz

LASK und Nastl: Zeit, alte Wunden zu heilen?

Bundesliga
09.10.2025 09:58
Didi Kühbauer und Manfred Nastl (r.) sind zurück beim LASK.
Didi Kühbauer und Manfred Nastl (r.) sind zurück beim LASK.(Bild: GEPA)

Neben Didi Kühbauer kehrt auch dessen Co-Trainer Manfred Nastl zum LASK zurück. Ausgerechnet der hatte sich noch vor wenigen Wochen über nicht ausbezahlte Schulden der Linzer echauffiert ...

0 Kommentare

Rückblick: Von Mai 2022 bis Juni 2023 waren Kühbauer und Nastl bereits als Trainer des LASK tätig, ehe sich die Oberösterreicher trotz eines bis Sommer 2024 laufenden Vertrags von dem Duo trennte. Auf das Geld, das Nastl für den Zeitraum zwischen der Trennung und Vertragsende zustand, wartet der Niederösterreicher noch heute. 

Didi Kühbauer ist zurück beim LASK.
Er übernimmt sofort
Transferbombe: Kühbauer wird neuer LASK-Trainer
09.10.2025

Keine Reaktion
„Der LASK hätte über ein Jahr Zeit gehabt, alles zu erledigen – aber es ist nichts passiert“, ärgerte sich der 53-Jährige noch vor wenigen Wochen gegenüber der „Krone“. Zwar habe ihm Klubchef Siegmund Gruber in einem Telefonat versichert, sich das Ganze noch einmal anzusehen, „gehört hab’ ich aber nie mehr etwas“.

LASK-Boss Siegmund Gruber
LASK-Boss Siegmund Gruber(Bild: GEPA pictures)

Ob sich das nun ändert? Immerhin nahm Kühbauer bei seiner Vertragsunterzeichnung auch seinen Co-Trainer mit. Zeit, die Causa zu klären, haben Gruber und Nastl nun immerhin genug ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
LASK
Sommer
Loading
