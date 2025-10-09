LASK und Nastl: Zeit, alte Wunden zu heilen?

Neben Didi Kühbauer kehrt auch dessen Co-Trainer Manfred Nastl zum LASK zurück. Ausgerechnet der hatte sich noch vor wenigen Wochen über nicht ausbezahlte Schulden der Linzer echauffiert ...
Rückblick: Von Mai 2022 bis Juni 2023 waren Kühbauer und Nastl bereits als Trainer des LASK tätig, ehe sich die Oberösterreicher trotz eines bis Sommer 2024 laufenden Vertrags von dem Duo trennte. Auf das Geld, das Nastl für den Zeitraum zwischen der Trennung und Vertragsende zustand, wartet der Niederösterreicher noch heute.
Keine Reaktion
„Der LASK hätte über ein Jahr Zeit gehabt, alles zu erledigen – aber es ist nichts passiert“, ärgerte sich der 53-Jährige noch vor wenigen Wochen gegenüber der „Krone“. Zwar habe ihm Klubchef Siegmund Gruber in einem Telefonat versichert, sich das Ganze noch einmal anzusehen, „gehört hab’ ich aber nie mehr etwas“.
Ob sich das nun ändert? Immerhin nahm Kühbauer bei seiner Vertragsunterzeichnung auch seinen Co-Trainer mit. Zeit, die Causa zu klären, haben Gruber und Nastl nun immerhin genug ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.