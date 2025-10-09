Vorteilswelt
Sechs Ärzte starten

Medizinische Versorgung in Wels weiter ausgebaut

Oberösterreich
09.10.2025 15:22
Hier in der Salzburgerstraße 65 im Gesundheitszentrum St. Stephan wurde die ...
Hier in der Salzburgerstraße 65 im Gesundheitszentrum St. Stephan wurde die Primärversorgungseinheit Donnerstag früh feierlich eröffnet.(Bild: Wenzel Markus)

Mit dem neuen Primärversorgungszentrum (PVZ) Wels-St. Stephan in der Salzburgerstraße 65 wurde am Donnerstag ein weiterer wichtiger Schritt für die wohnortnahe Gesundheitsversorgung in der Stadt gesetzt. Sechs Allgemeinmediziner nehmen gemeinsam mit einem interdisziplinären Team ihren Betrieb im Gesundheitszentrum St. Stephan auf. 

Nach dem PVZ Wels-St. Anna, das im April eröffnet wurde, ist es bereits die zweite Einrichtung dieser Art in der Stadt innerhalb eines halben Jahres.

„Im neuen Primärversorgungszentrum Wels-St. Stephan können wir unsere Patientinnen und Patienten ganzheitlich und lebensbegleitend betreuen. Das interdisziplinäre Team ermöglicht eine optimale medizinische und therapeutische Versorgung sowie einen intensiven fachlichen Austausch. Uns ist wichtig, Wissen zu vermitteln, eine menschliche Medizin zu leben und eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich sowohl Patientinnen und Patienten als auch Mitarbeitende wohlfühlen. Nach intensiver Vorbereitungszeit freuen wir uns, zur Gesundheitsversorgung unserer Stadt beizutragen“, erklärte das Ärzteteam bei der Eröffnung.

Das Ärzte-Team (v.l.n.r.): Nina Bachl, Patrick Brandstätter, Lena Tempelmayr, Ursula Mauernböck, ...
Das Ärzte-Team (v.l.n.r.): Nina Bachl, Patrick Brandstätter, Lena Tempelmayr, Ursula Mauernböck, Wolfgang Haslinger und Philipp Pauli.(Bild: Wenzel Markus)

Breites Angebot und lange Öffnungszeiten
Zum Team gehören die Allgemeinmediziner Nina Bachl, Patrick Brandstätter, Wolfgang Haslinger, Ursula Mauernböck, Philipp Pauli und Lena Tempelmayr. Unterstützt werden sie von Fachkräften aus Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Sozialarbeit, Psychotherapie, Klinischer Psychologie und Diätologie. Das Zentrum bietet erweiterte Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7 bis 13 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr, Freitag von 7 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Alle Kassenstellen besetzt
Albert Maringer, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Oberösterreich, bezeichnete die Eröffnung als wichtigen Meilenstein: „Mit der Eröffnung setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in der Stadt Wels. Nun sind alle Kassenstellen im Bereich Allgemeinmedizin wieder voll besetzt. Das neue PVE steht für moderne, vernetzte und patientennahe Medizin, bei der Ärztinnen, Ärzte und Therapeutinnen bzw. Therapeuten Hand in Hand arbeiten.“

„Weil Gesundheit das Wichtigste ist“
Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander betonte den Stellenwert der neuen Zentren: „Weil Gesundheit das Wichtigste ist, arbeiten wir in Oberösterreich tagtäglich für ein großes Ziel: Dafür, dass die Menschen in unserem Land gut und gesund leben können. Heute – und bis ins hohe Alter. Primärversorgungszentren vereinen umfassende, multiprofessionelle medizinische Versorgung bei flexiblen und längeren Öffnungszeiten unter einem Dach und stärken damit die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich.“

„Ein weiterer Baustein“
Auch die Ärztekammer für Oberösterreich begrüßte die Eröffnung. „Ich gratuliere den Kolleginnen und Kollegen zu diesem mutigen Schritt und bin froh, dass damit wieder ein weiterer Schritt gelungen ist, die medizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich in Oberösterreich zu verbessern“, sagte Paul Niederberger, Kurienobmann der angestellten Ärzte. Eine Primärversorgungseinheit sei „ein weiterer Baustein in der niedergelassenen Versorgungslandschaft“.

Einer der Wartebereiche
Einer der Wartebereiche(Bild: Wenzel Markus)

Zukunftsorientierte Versorgung
Seitens der Stadt Wels unterstrichen SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger und FP-Bürgermeister Andreas Rabl die Bedeutung des Projekts.
Schinninger erklärte: „Die Eröffnung ist ein bedeutender Schritt für die Gesundheitsversorgung in unserer Stadt. Nach Jahren der Bemühungen ist es gelungen, die allgemeinmedizinische Betreuung in Wels flächendeckend sicherzustellen.“ Rabl ergänzte: „Mit den nun zwei Primärversorgungszentren setzen wir ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in unserer Stadt. Damit gibt es in Wels wieder eine hochwertige und nachhaltige medizinische Betreuung für alle.“

