Medizinische Versorgung in Wels weiter ausgebaut

„Im neuen Primärversorgungszentrum Wels-St. Stephan können wir unsere Patientinnen und Patienten ganzheitlich und lebensbegleitend betreuen. Das interdisziplinäre Team ermöglicht eine optimale medizinische und therapeutische Versorgung sowie einen intensiven fachlichen Austausch. Uns ist wichtig, Wissen zu vermitteln, eine menschliche Medizin zu leben und eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich sowohl Patientinnen und Patienten als auch Mitarbeitende wohlfühlen. Nach intensiver Vorbereitungszeit freuen wir uns, zur Gesundheitsversorgung unserer Stadt beizutragen“, erklärte das Ärzteteam bei der Eröffnung.