Vielfalt mit Kürbissen

Eine runde G’schicht für Herbst und Halloween

Oberösterreich
09.10.2025 16:00
Gartenprofi und Deko-Queen Patrizia Haslinger zeigt vor, wie sie aus einem Kürbis eine hübsche Laterne bastelt.
Gartenprofi und Deko-Queen Patrizia Haslinger zeigt vor, wie sie aus einem Kürbis eine hübsche Laterne bastelt.(Bild: Ira Hilger, Gartenfotografie)

Ob in der Küche oder vor dem Haus: Dekorations-Koryphäe Patrizia Haslinger hat tolle Ideen, wie man Kürbisse perfekt in Szene setzt.

Wenn der Herbst ins Land zieht, im Oktober ein regelrechtes Farbfeuerwerk der Natur beginnt und der Altweibersommer seine Fäden in die Landschaft webt, beginnt eine ganz besondere Zeit des Jahres: die Kürbiszeit. Auf den Feldern und in Gärten leuchten die runden Früchte in allen Schattierungen von Gelb bis Orange, und auch in Hofläden stapeln sich die schönsten Exemplare.

(Bild: Ira Hilger, Gartenfotografie)

Schaurig und schön
In Kürze beginnt auch die „schaurige Zeit des Jahres“: Halloween steht bald vor der Tür! Als meine Tochter noch klein war, war das freilich noch anders – ich kann mich noch gut erinnern, dass wir bei unserem ersten Umzug im Ort ein wenig „schief angeschaut“ wurden. Ehrlicherweise hegte ich damals selbst Zweifel, ob wir diesen Trend überhaupt mitmachen sollten. Aber wer kann Kinderaugen schon widerstehen?

Jedenfalls wurden es von Jahr zu Jahr mehr Kinder, die sich anschlossen und nun ist es quasi „eingebürgert“. Meine „Kleine“ ist inzwischen rausgewachsen, aber ich bin „g’richt“ mit süßen Leckereien, wenn die Nachbarskinder am 31. Oktober läuten.

Mit Kürbissen lässt es sich gut basteln.
Mit Kürbissen lässt es sich gut basteln.(Bild: Ira Hilger, Gartenfotografie)

Nicht jeder Kürbis muss zum Gruseln sein
Setzen Sie die richtigen Zeichen! Ein beleuchteter Kürbis vor der Tür oder im Fenster bedeutet – Halloweenfans herzlich willkommen! Wie auch immer man dazu steht: Halloween ist längst mehr als nur ein importierter Brauch – es ist auch in Österreich bei vielen Familien Tradition geworden, miteinander Kürbisse zu schnitzen.

Ich persönlich habe inzwischen von den „Halloweengesichtern“ auf neutrale Kürbisschnitzerei gewechselt. Sie lässt sich auch mit weniger Verletzungsgefahr (ansonsten mit den scharfen Schnittwerkzeugen) umsetzen und gefällt auch „Erwachsenen“.

Hübsche Kürbis-Laterne.
Hübsche Kürbis-Laterne.(Bild: Ira Hilger, Gartenfotografie)

Akkubohrer verwenden
Dafür verwende ich einfach einen Akkubohrer, mit dem ich ein schönes Muster in einen ausgehöhlten Kürbis mache (Fruchtfleisch und Kerne in der Küche verwenden!). Mit einem Holzstab nachbohren/säubern. Hübsch sieht ein gewellter Abschluss aus – dafür mit Marker vorzeichnen. Mit Teelicht bestücken und zauberhafte Momente können beginnen.

Vier Tipps für eine Kürbislaterne

Mit einem Akkubohrer lassen sich kleine Löcher in den Kürbis bohren, diese können mit einem Holzstäbchen noch nachgebessert werden. Für den gewellten Rand eine Markierung anbringen – das hilft beim Schnitzen. Der Kürbis hält länger, wenn man das Innere mit Haarspray besprüht.

Mehrere Exemplare mit Clematisranken (wirken wie Spinnweben) und einer Lichterkette drapieren – schon entsteht eine nächtliche Halloweentafel für Ihre Gäste. Mein Tipp für längere Haltbarkeit: Kürbisse erst kurz vor dem Fest schnitzen und das Innere mit Haarspray konservieren.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

Das Wochenende in OÖ
Zwischen Kabarett, Kirtag und ganz viel Musik
Helfer dekontaminiert
Giftgas im „Weißen Rössl“ durch chemische Reaktion
Vielfalt mit Kürbissen
Eine runde G’schicht für Herbst und Halloween
Sechs Ärzte starten
Medizinische Versorgung in Wels weiter ausgebaut
Kühbauer zum LASK
„Das gibt‘s nur beim FC Hollywood von Österreich“
