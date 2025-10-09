Eine runde G’schicht für Herbst und Halloween

Schaurig und schön

In Kürze beginnt auch die „schaurige Zeit des Jahres“: Halloween steht bald vor der Tür! Als meine Tochter noch klein war, war das freilich noch anders – ich kann mich noch gut erinnern, dass wir bei unserem ersten Umzug im Ort ein wenig „schief angeschaut“ wurden. Ehrlicherweise hegte ich damals selbst Zweifel, ob wir diesen Trend überhaupt mitmachen sollten. Aber wer kann Kinderaugen schon widerstehen?