Was für ein Paukenschlag! Mit der Rückkehr von WAC-Erfolgscoach Didi Kühbauer zum LASK hatten die wenigsten gerechnet. Was auch die Reaktionen der Fans in den sozialen Medien und im „Krone“-Forum untermauern. Von Lob, Spott und Kritik ist alles dabei.
„Ist heute der 1. April“, lautet eines der ersten Kommentare, als Donnerstagfrüh vom bevorstehenden Sensationswechsel von Didi Kühbauer zum LASK berichtet wurde. Nur Minuten später gaben auch im „Krone“-Forum hunderte User ihre Meinung dazu ab.
„Eine gute Entscheidung“
„Man konnte mit viel rechnen, aber das ist eine durchaus gelungene Überraschung. Vielleicht schafft Didi, dass der LASK wieder Fußball spielt“, freute sich ein Leser. Ein anderer lobte indes die Arbeit des 54-Jährigen beim WAC: „Eigentlich eine gute Entscheidung vom Didi, den Verein in einer Hochform zu verlassen. So bleibt er in einer sehr positiven Erinnerung für den Verein!“
Don Didi! Was Besseres könnte uns nicht passieren.
Felix E.
Lob für Kühbauer
Auffallend auch in den sozialen Medien. Die überraschende Rückkehr von Kühbauer zu den kriselnden Linzern wird von vielen Fans sehr positiv gesehen. „Don Didi! Was Besseres könnte uns nicht passieren“, hieß es ebenso, wie „hoffentlich ist jetzt Schluss mit den experimentellen Vorgehensweisen und man lässt den Didi vernünftig und langfristig arbeiten!“
Dieser charakterlose Trainer passt super zum LASK
Hermann F.
„Hat der einen Schaden!“
Aber auch mit Kritik und Spott wurde ob der Vorgeschichte mit Kühbauer und der vielen Trainerwechsel nicht gespart. Mani S. betonte unter anderem: „Hat der einen Schaden, seid mir nicht böse. Aber ich als LASKler sage, dass er beim WAC bleiben sollte.“ „Dieser charakterlose Trainer passt super zum LASK“, „langsam fällt's unter Satire“, oder das „Kasperletheater geht weiter – verstehe nicht, warum Kühbauer zu diesem Zirkus ja gesagt hat“, lauteten andere Kommentare. Thomas P. poltert: „Das gibt’s nur beim FC Hollywood von Österreich, ein Wahnsinn. Für wie lange wird er es dieses Mal schaffen.“
