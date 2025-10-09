„Hat der einen Schaden!“

Aber auch mit Kritik und Spott wurde ob der Vorgeschichte mit Kühbauer und der vielen Trainerwechsel nicht gespart. Mani S. betonte unter anderem: „Hat der einen Schaden, seid mir nicht böse. Aber ich als LASKler sage, dass er beim WAC bleiben sollte.“ „Dieser charakterlose Trainer passt super zum LASK“, „langsam fällt's unter Satire“, oder das „Kasperletheater geht weiter – verstehe nicht, warum Kühbauer zu diesem Zirkus ja gesagt hat“, lauteten andere Kommentare. Thomas P. poltert: „Das gibt’s nur beim FC Hollywood von Österreich, ein Wahnsinn. Für wie lange wird er es dieses Mal schaffen.“