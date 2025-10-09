„Kleine Hunde werden oft mit Beute verwechselt“

Jetzt droht die Abnahme

Wer haftet? „Mit einer Haftpflichtversicherung über mindestens 725.000 Euro werden laut Gesetz Schadenersatzansprüche beglichen“, heißt es bei der Oberösterreichischen Versicherung. Bei ungemeldeten und unversicherten Tieren droht eine Abnahme. Hat der Halter das Tier nicht beaufsichtigt, ist er selbst haftbar. Laut Polizei hat er noch einen zweiten Cane Corso – nun ist die BH Marchtrenk am Zug.