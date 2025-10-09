Großeinsatz wegen Gasaustritt im „Weißen Rössl“

Kurz vor 9 Uhr heulten in St. Wolfgang im Salzkammergut (Oberösterreich) die Sirenen. Im Hotel „Weißes Rössl“ trat Chlorgas aus, sechs Feuerwehren eilten zum Einsatzort. Laut ersten Informationen soll es keine Verletzten geben.
Ein Großeinsatz fordert am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte in St. Wolfgang. Im bekannten Hotel „Weißes Rössl“ soll es laut ersten Informationen im Keller zu einer chemischen Reaktion gekommen sein, bei der giftiges Chlorgas ausgetreten ist. Dabei handelt es sich um ein hochgiftiges und ätzendes Gas mit stark reizender Wirkung auf Augen, Haut und Atemwege.
Fordernder Einsatz
Feuerwehrleute mit gasdichten Anzügen drangen in den Gefahrenbereich vor und räumten undichte Kunststoffkanister ins Freie. Daraus soll eine Substanz ausgetreten sein, die zu der chemischen Reaktion geführt hatte. Die Kunststoffbehälter wurden in dichte Wannen gelegt, sie sollen von einem Spezialunternehmen entsorgt werden.
Hoteltrakt geräumt
Bemerkt wurde der Gasaustritt von Mitarbeitern des Hotels, die in der Früh beim Aufsperren einen beißenden Geruch wahrgenommen hatten, der vom Keller nach oben gezogen war. Zwei Angestellte wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der betreffende Hotelkomplex wurde sicherheitshalber geräumt, Gäste sind dort nicht untergebracht.
Spezialfahrzeug angefordert
Die Feuerwehr misst laufend den Gaswert, sobald der passt, soll das Gebäude wieder freigegeben werden. Zur Unterstützung wurde ein Spezialfahrzeug mit Lüfter angefordert. Während des Einsatzes bleibt die Ortsdurchfahrt von St. Wolfgang weiterhin gesperrt.
