Großeinsatz wegen Gasaustritt im „Weißen Rössl“

Ein Großeinsatz fordert am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte in St. Wolfgang. Im bekannten Hotel „Weißes Rössl“ soll es laut ersten Informationen im Keller zu einer chemischen Reaktion gekommen sein, bei der giftiges Chlorgas ausgetreten ist. Dabei handelt es sich um ein hochgiftiges und ätzendes Gas mit stark reizender Wirkung auf Augen, Haut und Atemwege.