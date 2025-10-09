Airport Linz-Hörsching: Rechnungshofprüfung fertig

Schock: Bürgermeister (60) überraschend gestorben
Seit 2011 im Amt
Der Flughafen Linz-Hörsching befindet sich in einer schwierigen Situation: Am 25. Oktober hebt um 6.10 Uhr der vorerst letzte Flug nach Frankfurt ab. In der Luft ist Oberösterreich dann von internationalen Hubs abgeschottet. Unterdessen durchleuchteten Prüfer des Landesrechnungshofs die Gebarung und strategischen Entscheidungen des Managements. Jetzt ist das Ergebnis da.
Vor gut einer Woche lud Rudolf Hoscher, der Direktor des oö. Landesrechnungshofs, die Flughafenverantwortlichen zu einem brisanten Termin: Seine Prüfer haben in den vergangenen Monaten die Flughafen Linz GesmbH durchleuchtet. Die Experten kamen zum Einsatz, weil der Airport der OÖ Verkehrsholding GmbH sowie der Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH gehört.
