Tote Maus löste einen schweren Arbeitsunfall aus

Der 39-Jährige aus Schardenberg im Innviertel war am Donnerstagmorgen in einer Firmenhalle mit Arbeiten an einem Schweißroboter beschäftigt. Dabei stellte er im Sicherheitsbereich der Maschine eine tote Maus fest. Um diese zu entfernen, begab sich der Mann in den Sicherheitsbereich des Schweißroboters und stützte sich mit der linken Hand auf der Gleitschiene der automatischen Absaugvorrichtung ab.