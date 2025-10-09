Tote Maus löste einen schweren Arbeitsunfall aus

Ungewöhnlicher Arbeitsunfall in Freinberg (Oberösterreich). Ein Arbeiter hatte bei Arbeiten mit einem Schweißroboter eine tote Maus entdeckt. Als er sie entfernen wollte, geriet er mit der linken Hand in das Arbeitsgerät. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der 39-Jährige aus Schardenberg im Innviertel war am Donnerstagmorgen in einer Firmenhalle mit Arbeiten an einem Schweißroboter beschäftigt. Dabei stellte er im Sicherheitsbereich der Maschine eine tote Maus fest. Um diese zu entfernen, begab sich der Mann in den Sicherheitsbereich des Schweißroboters und stützte sich mit der linken Hand auf der Gleitschiene der automatischen Absaugvorrichtung ab.
Maschine fuhr zurück
Diese fuhr in dem Moment in die Ausgangsstellung zurück und quetschte die linke Hand des 39-Jährigen ein. Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schärding gebracht.
