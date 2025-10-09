Kühbauer zu LASK-Wechsel: „Harte Enscheidung!“

„Ob es der ein oder andere versteht. . .“

Kühbauer sagt: „Für mich ist es eine richtig harte Entscheidung, weil ich die Mannschaft schätzen gelernt habe und weil wir eine tolle Zeit hatten. Aber das ist halt Fußball. Ich habe mich für eine Herausforderung entschieden. Ob es der ein oder andere versteht oder nicht, werde ich nicht ändern können. Ich war immer einer, der nicht den einfachen Weg geht. Über die WAC-Truppe mache ich mir keine Sorgen, dass sie heuer nicht wieder erfolgreich spielt. Auf diesem Wege wünsche ich ihnen alles Gute – ich habe jetzt eh mehr zum Kämpfen, aber so habe ich es mir ausgesucht!“