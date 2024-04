Ryan Reynolds berührendes Tribut an Michael J. Fox

Reynolds charakterisiert den „Zurück in die Zukunft“-Star auf seine unnachahmliche Art so: „Mike fällt viel hin. Nicht nur, weil er Parkinson – sondern weil er keine Angst hat, zu fliegen!“ Der 47-Jährige will Fox nicht „nur als größter Verfechter für die Parkinson-Forschung auf diesem Planeten“ hinstellen: „Es wäre faul von mir, ihn einfach nur als das zu bezeichnen. Oder ihn nur als Filmstar hinzustellen, der die Leben von Menschen auf der ganzen Erde mit seinem einzigartigen Humor und Charme geformt hat. Er ist die Summe dieser wundervollen Einzelteile und dann noch viel mehr.“