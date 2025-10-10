Wiener sind österreichweit die Bilderbuch-Kunden

Was die Zahlungsmoral angeht, kann sich das Rathaus aber ein Scheibchen von der Bevölkerung abschneiden: Wien zahlt seine Rechnungen später als der Durchschnitt des Landes und liegt in dieser Hinsicht auf dem zweitletzten Platz vor der Steiermark. Ein Zahlungsziel von 25 Tagen plus acht Tage Verzug ergibt: Hat man Wien als Kunde, bekommt man sein Geld erst nach 33 Tagen – allerdings mit Tendenz, sich in Zukunft bessern zu wollen.