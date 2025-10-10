Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top bei Zahlungsmoral

Wiener sind österreichweit die Bilderbuch-Kunden

Wien
10.10.2025 11:00
Die Statistik belegt: Auch in Wien wird weniger gekauft – aber wenn, dann fast immer vorbildhaft ...
Die Statistik belegt: Auch in Wien wird weniger gekauft – aber wenn, dann fast immer vorbildhaft pünktlich bezahlt.(Bild: Brenek Malena)

Jedes fünfte Unternehmen in Österreich kämpft mit steigenden Zahlungsausfällen. Wiener Kundschaft ist daran am allerwenigsten schuld, denn gerade Privathaushalte sind hier die österreichweite Ausnahme – von denen sich sogar das Rathaus ein Scheibchen abschneiden könnte.

0 Kommentare

Jede sechste Rechnung in Österreich wird laut dem Austrian Business Check des KSV 1870 verspätet oder gar nicht bezahlt. Im internationalen Vergleich ist das nicht einmal schlecht und bedeutet außerdem eine leichte und kontinuierliche Verbesserung seit einem Tiefststand vor zwei Jahren. Trotzdem würden sich heimische Firmen wünschen, dass im ganzen Land jene Zahlungsmoral herrscht, wie sie in Wien offenbar Ehrensache ist.

Kürzeste Zahlungsziele, auf den Punkt eingehalten
Auch für den KSV ist „auffallend“, wie pünktlich Wiener Haushalte zahlen. Österreichweit zahlen Private im Schnitt 15 Tage, nachdem sie die Rechnung bekommen haben. Das bedeutet zwei Tage mehr Verspätung als noch letztes Jahr. In Wien allerdings wird das Zahlungsziel von durchschnittlich elf Tagen auf den Punkt genau eingehalten, sogar mit Tendenz zu wachsender Überpünktlichkeit. Auch Firmen wissen, was sie an Wiener Kunden haben.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

52,9 Prozent der Unternehmen glauben, dass die Zahlungsmoral der Wiener „unverändert gut“ bleiben wird. 5,1 Prozent glauben sogar, dass sie noch weiter steigen wird. Im Österreich-Schnitt liegen diese Werte nur bei 48,8 beziehungsweise 4,2 Prozent. „Unverändert schlecht“ finden die Wiener Zahlungsmoral nur 13,2 Prozent (Österreich: 15,0 %) der Firmen. An eine Verschlechterung glauben in Wien 28,8 Prozent, in Österreich 32,0 Prozent. Die typischen Schuldner sind im ganzen Land Männer unter 40 Jahren mit Rechnungssummen deutlich unterhalb von 1000 Euro.

Auch Unternehmen weniger pessimistisch als im Durchschnitt
Der Pessimismus kommt nicht von ungefähr, denn die Gürtel werden enger geschnallt: Jedes zweite Unternehmen rechnet österreichweit mit sinkendem Konsum. In Wien ist der Ausblick zumindest ein wenig optimistischer, was auch auf die Bilanzen durchschlagen sollte: Für das nächste Jahr rechnen österreichweit fünf von zehn Unternehmen mit Gewinnen, in Wien sind es sechs von zehn.

Zitat Icon

Wenn Wien eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen.

Bürgermeister Michael Ludwig

Bild: Eva Manhart

Nicht umsonst meinte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zuletzt als Gastredner bei der Vorstandssitzung des österreichischen Bankenverbands: „Wenn Wien eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen.“ In der Stadt werde ein Viertel des österreichischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, was 933.000 Menschen Arbeit gebe. Das sei kein Zufall, sondern das Ergebnis der Strategie langfristiger Investitionen, wenn andere kürzen bei gleichzeitiger Konsolidierung „mit Augenmaß“.

Lesen Sie auch:
Klaus Weyerstrass (IHS), Hanno Lorenz (Agenda Austria) und Hans Pitlik (WIFO) von links nach ...
Krone Plus Logo
Ausgaben und Gebühren
Wie der Wiener Schuldenberg abgetragen werden kann
25.06.2025
Milliardenmarkt
Investoren balgen sich um letzte Wiener Zinshäuser
04.10.2025
Krone Plus Logo
Strom und Gas
Wiener Haushalte lassen am meisten Geld liegen
28.09.2025

Was die Zahlungsmoral angeht, kann sich das Rathaus aber ein Scheibchen von der Bevölkerung abschneiden: Wien zahlt seine Rechnungen später als der Durchschnitt des Landes und liegt in dieser Hinsicht auf dem zweitletzten Platz vor der Steiermark. Ein Zahlungsziel von 25 Tagen plus acht Tage Verzug ergibt: Hat man Wien als Kunde, bekommt man sein Geld erst nach 33 Tagen – allerdings mit Tendenz, sich in Zukunft bessern zu wollen.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
11° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
11° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
155.131 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
115.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1349 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1005 mal kommentiert
Mehr Wien
Mildes Urteil
IS-Anhänger drohte Bundeskanzler mit Hinrichtung
Täterinnen geschnappt
Bei Einbruchsversuch zu auffällig: Zwei Festnahmen
Top bei Zahlungsmoral
Wiener sind österreichweit die Bilderbuch-Kunden
Messer-Raub in Wien
Polizei findet Opfer blutüberströmt am Spielplatz
Wiener Forscher:
Übersäuerung verhilft Krebszellen zu Energieschub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf