NÖ-Derby: Traiskirchen empfängt Absteiger Horn

Der SV Horn ist richtig gut in Schuss und gastiert nach einem 5:1-Heimsieg über den Wiener Sportclub beim FC Traiskirchen. Die Hausherren haben in der Vorwoche bei Donaufeld verloren, allerdings die letzten beiden Heimspiele jeweils mit 4:0 gewonne. Heute ab 19:25 Uhr sehen Sie die Paarung Traiskirchen – Horn live auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.