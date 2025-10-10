Ein Supermarkt, in dem jeder Kunde Besitzer ist

Nach drei Jahren großen Schritt gewagt

MILA wurde Anfang 2023 mit rund 100 Mitgliedern gegründet und hat sich seither stetig emporgearbeitet: Im Frühjahr nach der Gründung wurde ein Mini-Markt in Ottakring eröffnet, die Mitgliederzahl hat sich in den knapp drei Jahren verzehnfacht. Nun hat die Initiative den Schritt gewagt, den sie sich schon bei ihrer Gründung vorgenommen hat: die Eröffnung von Österreichs erstem 100-prozentig genossenschaftlichem Supermarkt. Bereits funktionierende Vorbilder dafür gibt es in Frankreich und Deutschland.