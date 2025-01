Österreicher in LA: „Feuer einer neuen Dimension“

Die Steirerin Melanie Herrmann lebt in West Los Angeles an der Grenze zu Santa Monica und Brentwood. Am Vormittag schien alles noch normal, als sie im Homeoffice arbeitete, bis um 13 Uhr die ersten SMS ihrer Freunde eintrafen, dass ein großes Feuer in Palisades ausgebrochen sei. „Die Ereignisse überschlugen sich explosionsartig, als um 15 Uhr bereits dicke Rauchschwaden über West Los Angeles hingen und der Feuerschein nach Sonnenuntergang am Nachthimmel in Orangerot hinter dem Wilshire Boulevard aufleuchtete“, berichtete Herrmann.