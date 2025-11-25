Vorteilswelt
60. Regierungssitzung

„Zukunftsthemen“: Fokus auf Jugend und Flughafen

Kärnten
25.11.2025 16:00
Nicht nur für den Klagenfurter Flughafen werden Mittel zur Verfügung gestellt.
Nicht nur für den Klagenfurter Flughafen werden Mittel zur Verfügung gestellt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein Jubiläum und eine Premiere gab es bei der 60. Regierungssitzung, denn Neo-Landesrat Peter Reichmann trat das erste Mal in diesem Rahmen vor die Öffentlichkeit. Thematisch ging es um die Zukunft des Landes, besonders des Nachwuchses.

„Faire Chancen für Kinder und Jugendliche sind ein Herzensanliegen“, betonte Reichmann mit Blick auf Betreuungsangebote nach dem 18. Lebensjahr, die Familien-Betreuung der Diakonie de La Tour und mehr. Das Land wird solche Initiativen weiter fördern, trotz Budgetknappheit.

Flughafen, Pflegebonus und Seezugang
Diese hat beim Flughafen auch keine Auswirkungen. „Wir werden für 9,5 Millionen Euro die Infrastruktur ausbauen, freie Flächen weiter entwickeln“, erklärt Landesvize Martin Gruber – das Geld dafür komme einerseits von der K-BV, andererseits von einer Kapitalerhöhung, also de facto jeweils vom Land. Gruber verweist auch auf die positive Entwicklung von Passagierzahlen und Flughafenfinanzen.

Im Pflegebereich wird weiter der Bonus in der Höhe von 2460 Euro ans Personal ausgezahlt. „Das sind wertvolle Arbeitskräfte, an ihnen darf nicht gespart werden“, betont LH Peter Kaiser. Auch zum Thema Seen gab es Neues: „Nächstes Jahr gibt es in Döbriach am Millstätter See einen weiteren freien Zugang.“

Zuspruch vom Team Kärnten
TK-Chef Gerhard Köfer begrüßt, dass der Pflegebonus weiter ausgezahlt wird. „Die Pflegekräfte, die eine extrem herausfordernde und wichtige Arbeit für die gesamte Gesellschaft verrichten, verdienen sich diese finanzielle Aufwertung“, so Köfer. „Während beispielsweise in Salzburg bei den Pflegekräften der Sparstift angesetzt wird, zeigt unser Bundesland, dass uns Pflegekräfte, die Herausragendes leisten, etwas wert sind.“

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
