Neue Zahlen nähren Verdacht auf Promi-Bonus

Kopfschütteln und offene Fragen

Von allen Häftlingen, die seit 2020 ihre Strafe angetreten haben, erhielten 825 Ausgänge. Nur 48 davon hatten eine Verurteilung von mindestens vier Jahren. Das Besondere: Von all diesen 48 Fällen hatte, wie erwähnt, nur ein Insasse das Privileg auf den frühen Ausgang. Insgesamt sei nur in 294 von allen 825 Fällen ein Ausgang innerhalb der ersten zwei Monate nach Haftantritt genehmigt worden. „Objektive Gründe für diese Sonderbehandlung konnte die Justizministerin nicht anführen“, wundert sich Prammer. Übrig bleiben offene Fragen und das Kopfschütteln der „normalen“ Menschen.