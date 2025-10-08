Pkw und Leichnam aus Kops-Stausee geborgen

Schwieriger Einsatz

Genau das erschwerte am Mittwoch auch die Bergung des Fahrzeugs. Spezialtaucher sollten Seile sowie Ballon am Pkw anbringen, damit dieser an die Wasseroberfläche steigt. „Man sieht kaum die Hand vor Augen“, schilderte Fabian Marchetti, Pressesprecher der Vorarlberger Polizei, die Gegebenheiten vor Ort. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse war auch lange Zeit nicht klar, ob sich der vermisste 72-Jährige noch im Auto befand.