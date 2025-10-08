Interview gecrasht

Morgenstern und Stöger einig: „Redet nur Blödsinn“

Sport-Mix
08.10.2025 19:22
Es entwickelte sich zu einem Interview der speziellen Art: An sich hatte Reporter Michael Fally bei der „LOTTERIEN Sporthilfe Gala“ ja Peter Stöger und Uli Krieger zum Gespräch gebeten, plötzlich schummelte sich Thomas Morgenstern dazu. In einem waren sich Stöger und Morgenstern (augenzwinkernd) einig: „Der redet nur Blödsinn.“ Das launige Interview sehen Sie hier im Video.

