Das war Channing Tatums peinlichste Nacktszene

Tatum musste ständig lachen

So richtig merkwürdig wurde es dann für ihn, als Bullock einen ganzen Dialog mit Blick auf seinen Hintern halten und dabei die Egel entfernen musste: „Da war es wirklich so, als wäre ich in einen Fiebertraum geraten – und es fühlt sich gerade auch wie einer an, das erklären zu müssen.“