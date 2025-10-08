Vorteilswelt
Intimrasur inklusive

Mon dieu! Désirée Nick nun splitternackt im Bad

Society International
08.10.2025 10:48
Désirée Nick lässt bei „Promi Big Brother“ nichts aus und tanzt splitternackt durchs Bad.
Désirée Nick lässt bei „Promi Big Brother“ nichts aus und tanzt splitternackt durchs Bad.(Bild: Joyn)

Mon dieu! Bei „Promi Big Brother“ geht‘s schon zu Beginn rund: Zuerst sorgte Désirée Nick mit einem Erotikshooting – Banane inklusive – für Aufsehen, jetzt ließ die TV-Ikone gleich ganz die Hüllen fallen.

Nackte Tatsachen in der Musterwohnung! Désirée Nick (69) sorgte für Aufsehen und stieg plitterfasernackt in die Wanne – vor den Augen von Harald Glööckler.

„Man muss hinschauen – ob man will, oder nicht“
„Bei Harald, der nicht mal in seinen kühnsten Träumen mit der Vulva und der Biologie des weiblichen Körpers in Berührung kommt, war das ein Schockmoment!“, schmunzelte Nick.

Und schwang sogleich die Klinge: „Die Mutti rasiert sich schon ...“, kommentierte Nick ihre Intimrasur.

Die Nick nackt in der Badewanne, das gibt‘s nur bei „Promi Big Brother“!
Die Nick nackt in der Badewanne, das gibt‘s nur bei „Promi Big Brother“!(Bild: Joyn)

Und der Designer? Der ergab sich seinem Schicksal: „Zu sagen, man möchte es nicht, macht gar keinen Sinn. Das ist ja gleich wieder eine Nicht-Würdigung, ein Nicht-Schätzen des großartigen Angebots. Also, man muss hinschauen. Ob man nun will oder nicht.“

Und Désirée zog ihr Fazit: „Dass die Göttin Désirée in die Badewanne steigt – im Beisein von Harald – war gewiss nicht mein letzter Streich!“ 

Nick macht jetzt Baustelle unsicher
Zumindest aber der (vorerst) letzte Streich im Luxus-Bereich von „Promi Big Brother“. Denn Nick und Glööckler wurden in der Show von den Zuschauern auf die Baustelle verbannt. In dem Appartement dürfen es sich stattdessen Influencerin Laura Blond und Michael Naseband gemütlich machen.

Als die 69-Jährige dann auch noch mit den meisten Stimmen der Bewohner für den Exit nominiert wurde, konnte diese nur noch lachen. „Da wird mein Stundenlohn ja noch höher“, meinte sie spitz.

