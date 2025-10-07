George Clooney (64) legt Drogenbeichte ab

George Clooney hat in einem Interview mit dem Magazin „Esquire“ offen über seine wilden Jahre gesprochen – und erstaunlich ehrlich ausgepackt. Der 64-jährige Schauspieler erinnerte sich an die frühen 1980er-Jahre, in denen er Kokain ausprobierte. „Ich habe immer Witze darüber gemacht, dass ich zu viele Drogen nehme, aber ehrlich gesagt, war das für mich nie ein großes Problem“, so Clooney. Damals habe man in Los Angeles geglaubt, Kokain mache nicht süchtig. Später sei klar geworden: „Oh, na ja, es ist eigentlich verdammt übel.“