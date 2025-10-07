Vorteilswelt
Zustand kritisch

D: Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen

Deutschland
07.10.2025 14:09

In der deutschen Kleinstadt Herdecke ist die designierte Bürgermeisterin am Dienstag vor ihrem Haus niedergestochen worden. Die SPD-Politikerin Iris Stalzer (57) soll Medienberichten zufolge in Lebensgefahr schweben.

Stalzer war erst Ende September in einer Stichwahl zur Bürgermeisterin der Stadt in Nordrein-Westfalen gewählt worden, wie WDR und „Bild“ berichten.

Sie wurde offenbar von ihrem Adoptivsohn (15) mit mehreren Stichwunden in Bauch und Rücken aufgefunden. Dessen Aussagen zufolge soll sie um die Mittagszeit auf der Straße von mehreren unbekannten Männern attackiert worden sein, ehe sie sich zurück in ihr Haus schleppen konnte.


Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 15-Jährige wurde von den Ermittlern in einem Streifenwagen mitgenommen. Ob er als tatverdächtig gilt, wurde nicht mitgeteilt.

In Herdecke in Nordrhein-Westfalen ist die Bürgermeisterin mit schweren Verletzungen aufgefunden ...
In Herdecke in Nordrhein-Westfalen ist die Bürgermeisterin mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. (Symbolbild)(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER, Krone KREATIV)

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Über die Hintergründe der Tat gibt es noch keine offiziellen Informationen.

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich von dem Vorfall schockiert und meldete sich auf X zu Wort: „Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung.“

