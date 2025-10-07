Produktionseinbruch bei Stellantis in Italien

Stellantis hatte im Juli für das erste Halbjahr 2025 einen Milliardenverlust gemeldet und dabei unter anderem auf die US-Zollpolitik verwiesen. Zudem sind viele Hersteller der kriselnden Branche mit wachsender Konkurrenz aus China konfrontiert. In Österreich produziert Stellantis nach der Stilllegung des ehemaligen Opel-Werks in Wien-Aspern 2024 nicht mehr.