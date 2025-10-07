Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Duo beleidigte Ausländer auf übelste Art und Weise

Vorarlberg
07.10.2025 17:34
Zwei wie Pech und Schwefel: Der Ältere muss ins Gefängnis, der Jüngere kam mit einer ...
Zwei wie Pech und Schwefel: Der Ältere muss ins Gefängnis, der Jüngere kam mit einer Bewährungsstrafe davon.(Bild: Dorn Chantall)

Zwei in Vorarlberg wohnhafte Tiroler sind am Dienstag vom Schwurgericht in Feldkirch wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig gesprochen worden. 

0 Kommentare

Anberaumt war der Prozess bis zum späten Nachmittag, doch Richterin Silke Wurzinger kam schnell zum Punkt: Schon kurz nach 12 Uhr fällte sie das Urteil. Beide Angeklagten wurden rechtskräftig wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig gesprochen.

Im August hatten die beiden Männer, 26 und 44 Jahre alt, in den Bregenzer Seeanlagen im Vollrausch mehrfach einschlägige Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Der Jüngere beschimpfte zudem Passanten mit dunkler Hautfarbe auf übelste Art und Weise, untermalt von Affengeschrei. Ein entsetzter Zeuge des Vorfalls erstattete Anzeige.

Auffällige Gesichtstattoos
Die Polizei hatte dann leichtes Spiel: Die auffälligen Gesichtstattoos des 26-Jährigen erleichterten wenig überraschend die Suche. Er wurde rasch festgenommen – und ebenso rasch wieder entlassen, weil er bei seiner Einvernahme schwieg. Der 44-Jährige hingegen fiel Monate später erneut auf. Am Bregenzer „Molo“ wehrte er sich im Suff gegen die Festnahme eines Kumpels, schrie dabei lauthals „Heil Hitler!“ und zeigte direkt vor der Überwachungskamera auch noch den entsprechenden Gruß dazu.

Mahnende Worte der Richterin
„Sie sind schon zweimal einschlägig vorbestraft und während der Probezeit erneut straffällig geworden“, erklärte die Richterin in strengem Tonfall. Das Urteil fiel entsprechend saftig aus: Trotz Geständnis setzte es zwei Jahre Haft – bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren. Der jüngere Mitangeklagte kam glimpflicher davon: 3200 Euro Geldstrafe und vier Monate auf Bewährung. Die darf er sogar in Raten zahlen. Am Ende redet die Frau Rat dem 44-jährigen Alkoholiker, der in einem Monat seine Haft antreten muss, noch ins Gewissen: „Schauen Sie, dass Sie vom Alkohol loskommen.“ Worauf der Mann einsichtig nickt. Und so endet der Prozess am Dienstag kürzer als sein letzter Rausch.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 15°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 17°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
9° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
131.021 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.971 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
115.635 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1596 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1072 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
Duo beleidigte Ausländer auf übelste Art und Weise
Nach tagelanger Suche
Abgestürztes Auto in Kops-Stausee endlich gefunden
Nach der Katastrophe
Wie aus einem Rutschhang ein Schutzwald wird
24-Stunden-Hilfe
Igel-Klappe als sicherer Hafen für verletzte Tiere
Rückkehrtermin offen
ÖTV-Youngster muss eine Turnierpause einlegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf