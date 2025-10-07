Duo beleidigte Ausländer auf übelste Art und Weise

Mahnende Worte der Richterin

„Sie sind schon zweimal einschlägig vorbestraft und während der Probezeit erneut straffällig geworden“, erklärte die Richterin in strengem Tonfall. Das Urteil fiel entsprechend saftig aus: Trotz Geständnis setzte es zwei Jahre Haft – bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren. Der jüngere Mitangeklagte kam glimpflicher davon: 3200 Euro Geldstrafe und vier Monate auf Bewährung. Die darf er sogar in Raten zahlen. Am Ende redet die Frau Rat dem 44-jährigen Alkoholiker, der in einem Monat seine Haft antreten muss, noch ins Gewissen: „Schauen Sie, dass Sie vom Alkohol loskommen.“ Worauf der Mann einsichtig nickt. Und so endet der Prozess am Dienstag kürzer als sein letzter Rausch.