Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach tagelanger Suche

Abgestürztes Auto in Kops-Stausee endlich gefunden

Vorarlberg
07.10.2025 17:15
Taucher suchten den See nach dem Auto ab.
Taucher suchten den See nach dem Auto ab.(Bild: Feuerwehr)

Jenes Auto, nach dem Einsatzkräfte bereits seit Tagen in dem Vorarlberger Stausee suchen, wurde am Dienstag gefunden. Das Wrack liegt in einer Tiefe von rund 50 Metern. 

0 Kommentare

Vergangenen Donnerstag ist ein 72 Jahre alter Jäger mit seinem Pkw auf der Straße entlang des Kops Stausees unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache samt Pkw in den See stürzte.

Leuchtende Scheinwerfer im Wasser
Ein nachkommender Autofahrer hat die noch leuchtenden Scheinwerfer im Wasser entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Seit dem wird nach dem Mann und seinem Wagen intensiv gesucht. Auch ein Tauchroboter kam dabei zum Einsatz.

Lesen Sie auch:
Seit Samstag sind die Einsatzmannschaften vor Ort und suchen den Stauseegrund mit Sonar ab. 
Jäger vermisst
Herausfordernde Suche nach abgestürztem Auto
04.10.2025
Von Mauer gestürzt
Auto in Kops-Stausee versunken, Lenker vermisst
03.10.2025

Am Dienstag konnten die Wasserretter und Florianijünger endlich das Auto lokalisieren, es liegt in 50 Metern Tiefe in dem extrem milchigen Wasser. In einem nächsten Schritt muss nun geklärt werden, wie man das Wrack bergen könnte. Über den Fahrer gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 17°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
9° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.808 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
130.592 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
115.061 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1517 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1069 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Vorarlberg
Nach tagelanger Suche
Abgestürztes Auto in Kops-Stausee endlich gefunden
Nach der Katastrophe
Wie aus einem Rutschhang ein Schutzwald wird
24-Stunden-Hilfe
Igel-Klappe als sicherer Hafen für verletzte Tiere
Rückkehrtermin offen
ÖTV-Youngster muss eine Turnierpause einlegen
Zu wenig Personal
Zahl der Polizeiinspektionen wird eingeschrumpft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf