Abgestürztes Auto in Kops-Stausee endlich gefunden

Jenes Auto, nach dem Einsatzkräfte bereits seit Tagen in dem Vorarlberger Stausee suchen, wurde am Dienstag gefunden. Das Wrack liegt in einer Tiefe von rund 50 Metern.
Vergangenen Donnerstag ist ein 72 Jahre alter Jäger mit seinem Pkw auf der Straße entlang des Kops Stausees unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache samt Pkw in den See stürzte.
Leuchtende Scheinwerfer im Wasser
Ein nachkommender Autofahrer hat die noch leuchtenden Scheinwerfer im Wasser entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Seit dem wird nach dem Mann und seinem Wagen intensiv gesucht. Auch ein Tauchroboter kam dabei zum Einsatz.
Am Dienstag konnten die Wasserretter und Florianijünger endlich das Auto lokalisieren, es liegt in 50 Metern Tiefe in dem extrem milchigen Wasser. In einem nächsten Schritt muss nun geklärt werden, wie man das Wrack bergen könnte. Über den Fahrer gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft.
Kommentare
