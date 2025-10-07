Abgestürztes Auto in Kops-Stausee endlich gefunden

Am Dienstag konnten die Wasserretter und Florianijünger endlich das Auto lokalisieren, es liegt in 50 Metern Tiefe in dem extrem milchigen Wasser. In einem nächsten Schritt muss nun geklärt werden, wie man das Wrack bergen könnte. Über den Fahrer gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft.