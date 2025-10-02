Vier Österreicher an Bord der Gaza-Hilfsflotte

„Wir stehen bereits in engem Kontakt mit den israelischen Behörden, um die österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf der Gaza-Flottille – sofern von ihnen gewünscht – bestmöglich konsularisch zu unterstützen und eine rasche Rückkehr nach Österreich zu ermöglichen“, teilte das Außenministerium in Wien mit. Man habe die israelische Regierung wiederholt aufgefordert, das Völkerrecht einzuhalten und auf Verhältnismäßigkeit zu achten. Allerdings gelte für den Gazastreifen eine Reisewarnung, Österreich habe nur eingeschränkte Möglichkeiten, den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern Hilfe zu leisten.



Hier sehen Sie ein Statement der Besatzung: