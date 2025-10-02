Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sagt Ministerium

Vier Österreicher an Bord der Gaza-Hilfsflotte

Österreich
02.10.2025 17:19
An Bord der abgefangenen Gaza-Hilfsflotte (Bild) sind ungefähr 500 Menschen, darunter vier aus ...
An Bord der abgefangenen Gaza-Hilfsflotte (Bild) sind ungefähr 500 Menschen, darunter vier aus Österreich.(Bild: EPA/ATEF SAFADI)

Laut dem israelischen Außenministerium hat kein Schiff der Gaza-Hilfsflotte den Gazastreifen erreicht. Ungefähr 40 von 45 Booten seien abgefangen worden. An Bord sind etwa 500 Menschen aus unterschiedlichen Ländern, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, ein Enkel des verstorbenen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela und vier Aktivistinnen und Aktivisten aus Österreich.

0 Kommentare

Der wohl bekannteste von ihnen ist der 27-jährige Ex-Skirennläufer Julian Schütter, der laut eigener Aussage festgenommen und nach Israel gebracht wurde. Der Steirer hatte im Februar 2024 nach einem Kreuzbandriss das Ende seiner Karriere bekanntgegeben, inzwischen ist er auch als Umweltaktivist tätig.

„Wir stehen bereits in engem Kontakt mit den israelischen Behörden, um die österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf der Gaza-Flottille – sofern von ihnen gewünscht – bestmöglich konsularisch zu unterstützen und eine rasche Rückkehr nach Österreich zu ermöglichen“, teilte das Außenministerium in Wien mit. Man habe die israelische Regierung wiederholt aufgefordert, das Völkerrecht einzuhalten und auf Verhältnismäßigkeit zu achten. Allerdings gelte für den Gazastreifen eine Reisewarnung, Österreich habe nur eingeschränkte Möglichkeiten, den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern Hilfe zu leisten.

Hier sehen Sie ein Statement der Besatzung:

Zwiespältige Bilanz
Die Abfangaktion des israelischen Militärs hat am Mittwochabend rund 80 Kilometer vor der Küste begonnen. Die Gaza-Hilfsflotte wollte laut eigener Aussage die Seeblockade durchbrechen und der Bevölkerung im Gazastreifen Güter bringen. Die Aktivistinnen und Aktivisten an Bord, darunter auch nationale Abgeordnete aus Europa und EU-Parlamentarierinnen und -parlamentarier, bezeichneten die Abfangaktion als illegal und warfen Israels Regierung Völkermord im Gazastreifen vor.

Zuvor hatten sie ein Angebot Israels, die Medikamente und Hilfsmittel über den israelischen Hafen Ashdod in den Gazastreifen zu bringen, abgelehnt. Die Besatzung der Gaza-Hilfsflotte sprach nun dennoch von einem Erfolg, weil es ihrer Einschätzung nach erstmals einem zivilen Schiff gelungen sei, die israelische Seeblockade zu durchbrechen. Allerdings war das Schicksal dieses einen Schiffes wegen unterbrochener Kommunikation zunächst unklar.

Lesen Sie auch:
Gegen seinen Willen wird Ex-ÖSV-Abfahrer Julian Schütter in Israel festgehalten.
Nach Hilfsmission
Ehemaliger ÖSV-Abfahrer von Israelis festgenommen
02.10.2025
Gaza-Hilfsflotte:
„Wir haben israelische Blockade durchbrochen“
02.10.2025

„Menschen bei guter Gesundheit“
Die Besatzung, darunter die vier Aktivistinnen und Aktivisten aus Österreich, wurden nach Israel gebracht und sollen von dort abgeschoben werden. Die Menschen seien „in Sicherheit und bei guter Gesundheit“, schrieb das israelische Außenministerium auf der Plattform X. 2010 waren bei der Erstürmung einer ähnlichen Flotte durch israelische Streitkräfte neun Aktivistinnen und Aktivisten getötet worden. Im Juni dieses Jahres gab es zwölf Festnahmen, darunter Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.073 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
200.554 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1361 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Österreich
„Kein Universalrezept“
Warum Deradikalisierung so oft ohne Erfolg bleibt
Iron Man ohne Haupt
Kopf gestohlen: Firma zahlt 1000 Euro Finderlohn
Krone Plus Logo
Nach 133 Jahren
Fährt Stainzer Flascherlzug mit Volldampf ins Aus?
Das sagt Ministerium
Vier Österreicher an Bord der Gaza-Hilfsflotte
„Krone“-Erfolg
Brand-Gerippe plötzlich aus Problempark entfernt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf