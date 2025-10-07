Warum Priscilla Presley bald wieder antanzt

Intimer Abend mit der Presley

Das ist auch der Grund, warum sie am 13. März gemeinsam zu einem Abend, nicht nur für Elvis Presley-Fans, in das Wiener Hotel Intercontinental laden werden. „Priscilla erzählt über ihre Zeit mit dem ,King‘, wir zeigen Filmausschnitte und es gibt Anekdoten aus ihrem Leben auf ,Graceland‘“, erzählt Jale der „Krone“ über den Besuch seines prominenten Gastes, bei dem rund 500 Gäste (Tickets unter dennis-jale.com) dabei sein werden, „Es wird wirklich ein ganz privater Event mit ihr, die auch ihr neues Buch vorstellen wird.“