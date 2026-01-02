Dieb stahl Marien-Gemälde aus steirischer Kirche

Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt derzeit die steirische Polizei: Bereits Ende November stahl ein bislang unbekannter Täter ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert aus der Pfarrkirche Peggau (Graz-Umgebung). Nun hofft man aus Hinweise aus der Bevölkerung.
Bereits zwischen 26. und 28. November kam es in der Pfarrkirche Peggau, nördlich von Graz, zum Diebstahl eines Gemäldes aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt fahndet auch das Landeskriminalamt Steiermark öffentlich nach diesem Kulturgut.
Ein bislang unbekannter Täter begab sich in die frei zugängliche Kirche und nahm ein Ölgemälde von der Wand und dann aus dem vergoldeten Rahmen. Den Rahmen ließ der Dieb – oder die Diebin – in der Kirche zurück.
Auf dem 93 x 72 Zentimeter großen Bild ist die heilige Maria mit Jesuskind zu sehen. Der finanzielle Wert kann laut Landespolizeidirektion nicht angegeben werden.
Im Rahmen einer Kulturgutfahndung bittet das LKA Steiermark um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/60-3333.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.