Kulturgut-Fahndung

Dieb stahl Marien-Gemälde aus steirischer Kirche

Steiermark
02.01.2026 11:28
Dieses Gemälde wurde aus der Pfarrkirche Peggau gestohlen.
Dieses Gemälde wurde aus der Pfarrkirche Peggau gestohlen.

Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt derzeit die steirische Polizei: Bereits Ende November stahl ein bislang unbekannter Täter ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert aus der Pfarrkirche Peggau (Graz-Umgebung). Nun hofft man aus Hinweise aus der Bevölkerung. 



Bereits zwischen 26. und 28. November kam es in der Pfarrkirche Peggau, nördlich von Graz, zum Diebstahl eines Gemäldes aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt fahndet auch das Landeskriminalamt Steiermark öffentlich nach diesem Kulturgut. 

Ein bislang unbekannter Täter begab sich in die frei zugängliche Kirche und nahm ein Ölgemälde von der Wand und dann aus dem vergoldeten Rahmen. Den Rahmen ließ der Dieb – oder die Diebin – in der Kirche zurück.

Auf dem 93 x 72 Zentimeter großen Bild ist die heilige Maria mit Jesuskind zu sehen. Der finanzielle Wert kann laut Landespolizeidirektion nicht angegeben werden. 

Im Rahmen einer Kulturgutfahndung bittet das LKA Steiermark um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/60-3333.

