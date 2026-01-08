Laimer: Tor des Monats – und es winkt Belohnung!

Konrad Laimer hat beim FC Bayern München das Tor des Monats Dezember erzielt. Der ÖFB-Teamspieler spielt bislang eine bärenstarke Saison, als Belohnung winkt nun eine Vertragsverlängerung.
Beim 5:0-Sieg in Stuttgart Anfang Dezember hatte Laimer die Gäste schon in der 11. Minute in Führung gebracht. Nach einem Zusammenspiel mit Michael Olise schob der Rechtsverteidiger den Ball via Ferse durch die Beine von VfB-Keeper Alexander Nübel.
Hier das Tor im Video:
Die Fans des deutschen Rekordmeisters wählten das Gustostückerl zu ihrem Tor des Monats Dezember. Laimer erhielt knapp 59 Prozent der abgegebenen Stimmen und verwies damit die ebenfalls sehenswerten Tore von Lennart Karl (24%) zum 2:1 im Champions League-Duell mit Sporting Lissabon sowie von Giulia Gwinn (12%) zum 1:0 im Bundesliga-Duell gegen den Hamburger SV auf die Plätze.
Kurz vor Unterschrift
Es war ein sehenswerter Treffer, der sinnbildlich für die anhaltende Top-Form des ÖFB-Legionärs steht. Laut deutschen Medienberichten steht der 28-Jährige, dessen aktueller Vertrag bis Sommer 2027 läuft, kurz davor, ein neues Arbeitspapier in München zu unterschreiben. Hochverdient!
