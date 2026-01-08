Laimer: Tor des Monats – und es winkt Belohnung!

Die Fans des deutschen Rekordmeisters wählten das Gustostückerl zu ihrem Tor des Monats Dezember. Laimer erhielt knapp 59 Prozent der abgegebenen Stimmen und verwies damit die ebenfalls sehenswerten Tore von Lennart Karl (24%) zum 2:1 im Champions League-Duell mit Sporting Lissabon sowie von Giulia Gwinn (12%) zum 1:0 im Bundesliga-Duell gegen den Hamburger SV auf die Plätze.