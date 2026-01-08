GAK nimmt neuen Torhüter bis Sommer unter Vertrag

„Nach Analyse der Herbstsaison sind wir gemeinsam mit dem Trainerteam zum Ergebnis gekommen, dass wir uns im Torhüterteam nochmals verstärken wollen. Ich denke, das ist uns mit Franz Stolz sehr gut gelungen“, wird Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung zitiert. Die „Krone“ berichtete bereits zum Jahreswechsel, dass die Grazer ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben.