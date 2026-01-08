Vorteilswelt
Leihspieler kommt

GAK nimmt neuen Torhüter bis Sommer unter Vertrag

Steiermark
08.01.2026 11:51
Der neue Goalie trägt das GAK-Trikot mit Stolz
Der neue Goalie trägt das GAK-Trikot mit Stolz(Bild: GAK)

Zum Start ins neue Jahr gönnt sich der GAK einen neuen Tormann. Der baumlange Goalie hat bereits eine Vergangenheit bei den Roten und war zuletzt in der rumänischen Liga im Einsatz. Sportdirektor Tino Wawra setzt große Hoffnungen in seinen Neuzugang.

0 Kommentare

Der GAK hat einen neuen Tormann gefunden. Wie die Roten am Donnerstagvormittag vermeldeten, wird Franz Stolz ab sofort das Trikot der Grazer überstreifen. Der 1,93 Meter große Obersteirer steht derzeit beim CFC Genua unter Vertrag, war zuletzt aber an Rapid Bukarest verliehen. Nun wechselt Stolz leihweise bis Sommer zum GAK.

„Nach Analyse der Herbstsaison sind wir gemeinsam mit dem Trainerteam zum Ergebnis gekommen, dass wir uns im Torhüterteam nochmals verstärken wollen. Ich denke, das ist uns mit Franz Stolz sehr gut gelungen“, wird Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung zitiert. Die „Krone“ berichtete bereits zum Jahreswechsel, dass die Grazer ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben.

Stolz lief für Nationalteams auf
Wawra ist von seinem Neuzugang vollauf überzeugt: „Franz bringt sicherlich einige Fähigkeiten mit, die uns helfen werden. Zudem hat er auch im Ausland seine Erfahrungen gemacht, die ihm sichtlich dabei geholfen haben, eine starke Persönlichkeit auf dem Platz sein zu können.“

Stolz war bereits von 2013 bis 2015 in der Jugend des GAK aktiv, hat später sogar im Nationalteam gespielt: Fünfmal in der U18 und einmal in der U21. Für Rapid Bukarest bestritt er in der laufenden Saison sieben Liga-Spiele, bekam nur sechs Tore und kassierte mit seinem Team dabei keine einzige Niederlage.

