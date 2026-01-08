GAK nimmt neuen Torhüter bis Sommer unter Vertrag

Zum Start ins neue Jahr gönnt sich der GAK einen neuen Tormann. Der baumlange Goalie hat bereits eine Vergangenheit bei den Roten und war zuletzt in der rumänischen Liga im Einsatz. Sportdirektor Tino Wawra setzt große Hoffnungen in seinen Neuzugang.
Der GAK hat einen neuen Tormann gefunden. Wie die Roten am Donnerstagvormittag vermeldeten, wird Franz Stolz ab sofort das Trikot der Grazer überstreifen. Der 1,93 Meter große Obersteirer steht derzeit beim CFC Genua unter Vertrag, war zuletzt aber an Rapid Bukarest verliehen. Nun wechselt Stolz leihweise bis Sommer zum GAK.
„Nach Analyse der Herbstsaison sind wir gemeinsam mit dem Trainerteam zum Ergebnis gekommen, dass wir uns im Torhüterteam nochmals verstärken wollen. Ich denke, das ist uns mit Franz Stolz sehr gut gelungen“, wird Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung zitiert. Die „Krone“ berichtete bereits zum Jahreswechsel, dass die Grazer ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben.
Stolz lief für Nationalteams auf
Wawra ist von seinem Neuzugang vollauf überzeugt: „Franz bringt sicherlich einige Fähigkeiten mit, die uns helfen werden. Zudem hat er auch im Ausland seine Erfahrungen gemacht, die ihm sichtlich dabei geholfen haben, eine starke Persönlichkeit auf dem Platz sein zu können.“
Stolz war bereits von 2013 bis 2015 in der Jugend des GAK aktiv, hat später sogar im Nationalteam gespielt: Fünfmal in der U18 und einmal in der U21. Für Rapid Bukarest bestritt er in der laufenden Saison sieben Liga-Spiele, bekam nur sechs Tore und kassierte mit seinem Team dabei keine einzige Niederlage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.