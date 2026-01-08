Sorgen um Janine Flock: „Höre auf meinen Körper!“

Flock ist als Weltcup-Gesamtführende in die Schweiz gereist, dämpfte aber die Erwartungen. „Ich bin körperlich nicht bei hundert Prozent, daher habe ich auch auf einige Trainingsläufe verzichtet“, erklärte die 36-Jährige. Im Hinblick auf die Winterspiele in einem Monat in Cortina, bei denen sie ihre Karriere mit der ersten Olympia-Medaille krönen will, möchte die viermalige Europameisterin kein Risiko eingehen. Wenn sie sich am Renntag gut genug fühle, werde sie antreten. „Ich bin immerhin im Gelben Trikot der Gesamtführenden, aber in diesem Jahr zählt etwas anderes“, sagte Flock. „Deshalb will ich nichts riskieren und höre auf meinen Körper.“