12.500 € Schaden: Duo nach Firmeneinbruch in Haft

Nach einem Firmeneinbruch im Bezirk St. Pölten klickten für ein kriminelles Duo die Handschellen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 12.500 Euro. Der Mann (42) ist geständig – er und eine 58-jährige Frau sind in Haft.
Mobiltelefone, Laptops, Bargeld und zwei Bankomatkarten erbeuteten zwei Kriminelle Mitte Dezember bei einem Firmeneinbruch in Statzendorf im Bezirk St. Pölten. Mit einer der gestohlenen Bankomatkarten wurde auch Bargeld behoben. Ein Mann (42) aus St. Pölten sowie eine 58-jährige Frau konnten aufgrund von Zeugenaussagen als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Für das Duo klickten Ende des Vorjahres die Handschellen.
Kriminelles Duo in Haft
Im Zuge der Ermittlungen konnte dem 42-Jährigen auch ein Wohnhauseinbruch in der Landeshauptstadt nachgewiesen werden. Ein Großteil des Diebesgutes und auch die Tatkleidung konnte von der Polizei sichergestellt werden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 12.500 Euro. Der Mann zeigte sich zu den Vorwürfen geständig. Das Duo ist in Haft.
