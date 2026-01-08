Vorteilswelt
Souveräner Auftritt

Schwärzler stürmt auch im Doppel ins Semifinale

Vorarlberg
08.01.2026 11:45
Joel Schwärzler surft weiterhin auf der Erfolgswelle.
Joel Schwärzler surft weiterhin auf der Erfolgswelle.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Viertes Spiel, vierter Sieg! Der Vorarlberger Joel Schwärzler ist im Jahr 2026 weiterhin ungeschlagen. Nachdem der 19-Jährige beim Challenger in Nonthaburi (Tha) im Einzel bereits seit Mittwoch im Semifinale steht, schaffte er mit seinem Partner Daniel Cukierman am Donnerstag auch im Doppel den Einzug unter die letzten vier.

Das top gesetzte Duo, das sich Achtelfinale gegen die Japaner Ichikawa/Isomura in gerade einmal 53 Minuten mit 6:1 und 6:4 hatte durchsetzen können, gab sich auch im Viertelfinale keine Blöße. Gegen die Franzosen Florent Bax und Robin Bertrand gingen sich nach 63 Minuten als 6:3 und 6:4-Sieger vom Hartplatz.

Lesen Sie auch:
Joel Schwärzler will 2026 endgültig den Durchbruch schaffen.
Kämpferisch stark
Schwärzler steht in Thailand bereits im Halbfinale
07.01.2026

Keine große Mühe
Schwärzler/Cukierman gaben sich in beiden Sätzen keine Blöße. Im ersten Durchgang breakte das Duo die Franzosen zum 2:1 und ein zweites Mal zum 6:3-Satzgewinn. In Durchgang zwei gelang ein Break zum 4:2, das Bax/Bertrand zwar umgehend ausgleichen konnten, ehe sie ihr Service aber ein weiteres Mal zum 4:6-Satz- und Matchverlust abgeben mussten.

Japanische Gegner warten auf Joel
In der Vorschlussrunde geht es für Schwärzler und Cukierman nun am Freitagmorgen mitteleuropäischer Zeit gegen die an vier gesetzten Japaner Shimizu/Tajima. Bereits davor bekommt es der im Einzel an sechs gesetzte Vorarlberger (ATP-Nr. 254) im Halbfinale mit dem Japaner Rio Noguchi (ATP-Nr. 227) zu tun.

