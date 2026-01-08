Schwärzler stürmt auch im Doppel ins Semifinale

Keine große Mühe

Schwärzler/Cukierman gaben sich in beiden Sätzen keine Blöße. Im ersten Durchgang breakte das Duo die Franzosen zum 2:1 und ein zweites Mal zum 6:3-Satzgewinn. In Durchgang zwei gelang ein Break zum 4:2, das Bax/Bertrand zwar umgehend ausgleichen konnten, ehe sie ihr Service aber ein weiteres Mal zum 4:6-Satz- und Matchverlust abgeben mussten.