„Checker Tobi 3“: Aufregendes Entdecker-Abenteuer

Mit seinem TV-Alter-Ego Checker Tobi – und seinen wissenschaftlich fundierten Kindersendungen – erreichte Tobias Krell mit inzwischen über 170 Folgen beachtliche Bekanntheit. Nach zwei erfolgreichen Kinofilmen ähnlichen Formats kapert er nun mit seinem dritten Streifen, einem Mix aus Abenteuer und Doku, erneut sein junges Publikum. Der spannenden Reise und Spurensuche, die uns u. a. nach Madagaskar, Spitzbergen und Mexiko führt, geht Tobis allererste Checker-Frage voraus, die ihn bereits als kleiner Junge beschäftigte.