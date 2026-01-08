Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Checker Tobi 3“: Aufregendes Entdecker-Abenteuer

Unterhaltung
08.01.2026 12:00
„Checker Tobi 3 – die heimliche Herrscherin der Erde“: ab sofort im Kino.
„Checker Tobi 3 – die heimliche Herrscherin der Erde“: ab sofort im Kino.(Bild: Filmladen Verleih)

Der dritte Teil von „Checker Tobi 3 – die heimliche Herrscherin der Erde“ schickt den neugierigen Tobi Krell erneut auf Entdeckungsreise. Beim Kelleraufräumen mit Marina Blanke stößt er auf eine alte Rätselfrage aus seiner Kindheit: Wer hinterlässt die tiefsten Spuren im Erdreich? Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur abenteuerlichen Spurensuche für Groß und Klein.

0 Kommentare

Mit seinem TV-Alter-Ego Checker Tobi – und seinen wissenschaftlich fundierten Kindersendungen – erreichte Tobias Krell mit inzwischen über 170 Folgen beachtliche Bekanntheit. Nach zwei erfolgreichen Kinofilmen ähnlichen Formats kapert er nun mit seinem dritten Streifen, einem Mix aus Abenteuer und Doku, erneut sein junges Publikum. Der spannenden Reise und Spurensuche, die uns u. a. nach Madagaskar, Spitzbergen und Mexiko führt, geht Tobis allererste Checker-Frage voraus, die ihn bereits als kleiner Junge beschäftigte.

Eskortiert von seinem inneren, ewig neugierigen Kind (gespielt von Theodor Latta), taucht Tobi in die unterschiedlichsten Landschaften ein, die die Vielfalt unsere Erde spiegeln.

Lesen Sie auch:
krone.at Gewinnspiel
Ab dem 8. Jänner erobert Checker Tobi die Erde
27.12.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„SpongeBob Schwammkopf“: Ein lustiges Abenteuer
17.12.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„Bibi Blocksberg“: Charmantes Kindermusical
11.12.2025

Charmant-lässig und zugleich mit viel didaktischem Feingefühl verquickt er Wissen zu Flora und Fauna mit einer ökologischen Botschaft und garniert seinen Trip mit interessanten Begegnungen vor Ort. Ein die kindliche Entdeckerlust schürendes „Terra Mater for Kids“.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
127.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
119.823 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.053 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf