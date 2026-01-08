Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haus zerstört

Nach Brand (NÖ): Fünf „Feuerteufel“ meldeten sich

Niederösterreich
08.01.2026 11:45
Erschreckende Szenen in Langenrohr am Freitagabend: Ein Einfamilienhaus stand komplett in ...
Erschreckende Szenen in Langenrohr am Freitagabend: Ein Einfamilienhaus stand komplett in Flammen.(Bild: BFKDO Tulln: St. Öllerer)

Fünf Jugendliche haben Silvester-Raketen gezündet, die vergangenen Freitag einen Großbrand in Langenrohr im Bezirk Tulln ausgelöst haben. Danach ergriffen sie die Flucht – ein Video zeigte das Quintett. Nun haben sich die fünf Jugendlichen via Rechtsanwalt bei der Polizei gemeldet.

0 Kommentare

Zum Großbrand des Einfamilienhauses der Familie Ottmann aus Langenrohr am vergangenen Freitagabend gibt es nun erstmals eine Spur zu den Verursachern. Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass sich eine Rechtsanwaltskanzlei bei der Polizeiinspektion Tulln gemeldet und mitgeteilt habe, die fünf Jugendlichen zu vertreten, die auf einem Video zu sehen sind.

Dieses wurde von einer Überwachungskamera eines Nachbarhauses aufgenommen. Drei Burschen und zwei Mädchen haben darauf in einer Wiese neben dem Haus Silvesterraketen gezündet, von denen eine auf dem Haus der Familie gelandet sein dürfte. 

Haus wird abgerissen 
Binnen kürzester Zeit stand das Haus komplett in Flammen. Die Familie konnte sich rechtzeitig retten und blieb unverletzt. Das Haus brannte fast gänzlich nieder und wird wahrscheinlich abgerissen werden müssen, teilt die Polizei mit. Auch ein Nebengebäude der Familie und ein Auto sind völlig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser wurde durch den Großeinsatz der Löschmannschaften verhindert. 213 Feuerwehrmänner waren mehrere Stunden im Löscheinsatz.

Lesen Sie auch:
Ein Einfamilienhaus stand lichterloh in Flammen in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Stundenlang Flammen
Großbrand in Wohnhaus: 200 Einsatzkräfte vor Ort
03.01.2026

Für Familie wird gespendet
Nähere Details zu den Jugendlichen können vorerst nicht bekannt gegeben werden, sagt Baumschlager, weil Einvernahmen noch bevorstünden.  Die Klärung des Sachverhaltes sei jedoch bald zu erwarten. Die Gemeinde Langenrohr richtete am vergangenen Montag ein Spendenkonto für die Familie ein, auf das nach wie vor eingezahlt werden kann. Die Unterstützung ist enorm. Auch die Familie selbst hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf welches schon 51.000 Euro überwiesen wurden. 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
127.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
119.823 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.053 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf