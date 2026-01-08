Nach Brand (NÖ): Fünf „Feuerteufel“ meldeten sich

Für Familie wird gespendet

Nähere Details zu den Jugendlichen können vorerst nicht bekannt gegeben werden, sagt Baumschlager, weil Einvernahmen noch bevorstünden. Die Klärung des Sachverhaltes sei jedoch bald zu erwarten. Die Gemeinde Langenrohr richtete am vergangenen Montag ein Spendenkonto für die Familie ein, auf das nach wie vor eingezahlt werden kann. Die Unterstützung ist enorm. Auch die Familie selbst hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf welches schon 51.000 Euro überwiesen wurden.