Nach Brand (NÖ): Fünf „Feuerteufel“ meldeten sich

Fünf Jugendliche haben Silvester-Raketen gezündet, die vergangenen Freitag einen Großbrand in Langenrohr im Bezirk Tulln ausgelöst haben. Danach ergriffen sie die Flucht – ein Video zeigte das Quintett. Nun haben sich die fünf Jugendlichen via Rechtsanwalt bei der Polizei gemeldet.
Zum Großbrand des Einfamilienhauses der Familie Ottmann aus Langenrohr am vergangenen Freitagabend gibt es nun erstmals eine Spur zu den Verursachern. Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass sich eine Rechtsanwaltskanzlei bei der Polizeiinspektion Tulln gemeldet und mitgeteilt habe, die fünf Jugendlichen zu vertreten, die auf einem Video zu sehen sind.
Dieses wurde von einer Überwachungskamera eines Nachbarhauses aufgenommen. Drei Burschen und zwei Mädchen haben darauf in einer Wiese neben dem Haus Silvesterraketen gezündet, von denen eine auf dem Haus der Familie gelandet sein dürfte.
Haus wird abgerissen
Binnen kürzester Zeit stand das Haus komplett in Flammen. Die Familie konnte sich rechtzeitig retten und blieb unverletzt. Das Haus brannte fast gänzlich nieder und wird wahrscheinlich abgerissen werden müssen, teilt die Polizei mit. Auch ein Nebengebäude der Familie und ein Auto sind völlig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser wurde durch den Großeinsatz der Löschmannschaften verhindert. 213 Feuerwehrmänner waren mehrere Stunden im Löscheinsatz.
Für Familie wird gespendet
Nähere Details zu den Jugendlichen können vorerst nicht bekannt gegeben werden, sagt Baumschlager, weil Einvernahmen noch bevorstünden. Die Klärung des Sachverhaltes sei jedoch bald zu erwarten. Die Gemeinde Langenrohr richtete am vergangenen Montag ein Spendenkonto für die Familie ein, auf das nach wie vor eingezahlt werden kann. Die Unterstützung ist enorm. Auch die Familie selbst hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf welches schon 51.000 Euro überwiesen wurden.
