Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schräger geht‘s kaum!

Heraushängender Po & haarige Brüste schocken Paris

Star-Style
06.10.2025 18:00
Ist das Mode oder kann das weg? Gaultier wagt mit haarigen Brüsten und mehr schrägen Designs ...
Ist das Mode oder kann das weg? Gaultier wagt mit haarigen Brüsten und mehr schrägen Designs eine Neuausrichtung.(Bild: Yannis Vlamos / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

In Paris werden aktuell die heißesten Trends für das kommende Frühjahr präsentiert. Und geht es nach Designer Duran Lantink, der am Wochenende seine erste Kollektion für Jean Paul Gaultier präsentierte, wird das in jedem Fall sehr exzentrisch ...

0 Kommentare

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, aber so viel ist fix: Bei der neuesten Kollektion von Jean Paul Gaultier weiß man nicht, ob man lachen, oder doch schockiert sein soll. Denn bei seinem Fashion-Debüt für die französische Luxusmarke ließ sich Duran Lantink nicht lumpen und sorgte mit seinen Designs für jede Menge erstaunte Gesichter in Paris.

Haarige Designs
Denn wer heiße Kurven und atemberaubende Kleider erwartete, der wurde bei dieser Modenschau bitter enttäuscht. Zu sehen gab‘s aber dennoch viel, wenn auch nicht das, was die Fans von Gaultier erwartet hatten.

Werden haarige BHs im nächsten Sommer etwa zum absoluten Trend?
Werden haarige BHs im nächsten Sommer etwa zum absoluten Trend?(Bild: Yannis Vlamos / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Die Haar-Suits gab es auch in der unzensierten Version am Laufsteg zu sehen.
Die Haar-Suits gab es auch in der unzensierten Version am Laufsteg zu sehen.(Bild: Yannis Vlamos / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Denn Lantink setzte bei seiner Ready-to-Wear-Kollektion etwa auf haarige Brüste-BHs, behaarte Ganzkörper-Suits, die mal von Frauen, mal von Männern getragen wurden – und manches mal sogar ganz unzensiert daher kamen.

Looks, bei denen man an den nächsten Flug ins Weltall denken musste, wechselten sich mit einer Neuinterpretation des ikonischen Matrosen-Style von Gaultier ab. 

Bereit für den Flug ins All?
Bereit für den Flug ins All?(Bild: Yannis Vlamos / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Ein Hauch von Matrosen-Style war auch dabei.
Ein Hauch von Matrosen-Style war auch dabei.(Bild: Yannis Vlamos / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Vorne züchtig, hinten splitternackt!
Und dann gab es auch einen Look, der von vorne eigentlich recht züchtig wirkte. Doch der erste Eindruck täuschte, denn hier hing einfach mal der ganze Po heraus.

Spätestens bei diesem Style blieb wohl auch den eingefleischtesten Fashion-Fans die Spucke weg.

Von vorne war der Look ganz züchtig, aber der erste Eindruck täuschte.
Von vorne war der Look ganz züchtig, aber der erste Eindruck täuschte.(Bild: Yannis Vlamos / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Auf Social Media teilten User voller Entsetzen Schnappschüsse dieses sehr freizügigen Looks:

„Die schlimmste Mode, die ich je gesehen habe“
Im Netz fällt das Urteil über die neue Gaultier-Kollektion jedenfalls größtenteils vernichtend aus. „Das ist die schlimmste Mode, die ich je gesehen habe“, schrieb ein User unter einen Insta-Post von Gaultier.

„Ich fürchte, uns gehen langsam die guten Ideen aus“, schmunzelte ein anderer. Und noch einer scherzte: „Das sieht aus wie etwas, das man auf Temu finden kann, um jemandem einen Streich zu spielen.“

Lesen Sie auch:
Olivia Wilde sorgte in Paris mal wieder mit einem sehr freizügigen Look für Aufsehen.
Ließ Busen blitzen
Olivia Wilde in Paris: Kein BH, kein Problem!
06.10.2025
Zu sexy fürs Jawort?
Klum im frechsten Brautkleid der Fashion Week!
05.10.2025

Nur vereinzelt sieht so manch ein Fan auch einen künstlerischen Wert in dieser Kollektion. „Ich liebe es und ihr versteht einfach die Vision nicht“, schrieb ein User etwa. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
147.329 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.606 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Österreich
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
115.309 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1239 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1194 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Star-Style
Schräger geht‘s kaum!
Heraushängender Po & haarige Brüste schocken Paris
Ließ Busen blitzen
Olivia Wilde in Paris: Kein BH, kein Problem!
Echte Überraschung!
Meghan erstmals bei der Paris Fashion Week
Zu sexy fürs Jawort?
Klum im frechsten Brautkleid der Fashion Week!
Nippel und Grillz!
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf