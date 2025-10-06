Heraushängender Po & haarige Brüste schocken Paris

In Paris werden aktuell die heißesten Trends für das kommende Frühjahr präsentiert. Und geht es nach Designer Duran Lantink, der am Wochenende seine erste Kollektion für Jean Paul Gaultier präsentierte, wird das in jedem Fall sehr exzentrisch ...
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, aber so viel ist fix: Bei der neuesten Kollektion von Jean Paul Gaultier weiß man nicht, ob man lachen, oder doch schockiert sein soll. Denn bei seinem Fashion-Debüt für die französische Luxusmarke ließ sich Duran Lantink nicht lumpen und sorgte mit seinen Designs für jede Menge erstaunte Gesichter in Paris.
Haarige Designs
Denn wer heiße Kurven und atemberaubende Kleider erwartete, der wurde bei dieser Modenschau bitter enttäuscht. Zu sehen gab‘s aber dennoch viel, wenn auch nicht das, was die Fans von Gaultier erwartet hatten.
Denn Lantink setzte bei seiner Ready-to-Wear-Kollektion etwa auf haarige Brüste-BHs, behaarte Ganzkörper-Suits, die mal von Frauen, mal von Männern getragen wurden – und manches mal sogar ganz unzensiert daher kamen.
Looks, bei denen man an den nächsten Flug ins Weltall denken musste, wechselten sich mit einer Neuinterpretation des ikonischen Matrosen-Style von Gaultier ab.
Vorne züchtig, hinten splitternackt!
Und dann gab es auch einen Look, der von vorne eigentlich recht züchtig wirkte. Doch der erste Eindruck täuschte, denn hier hing einfach mal der ganze Po heraus.
Spätestens bei diesem Style blieb wohl auch den eingefleischtesten Fashion-Fans die Spucke weg.
Auf Social Media teilten User voller Entsetzen Schnappschüsse dieses sehr freizügigen Looks:
„Die schlimmste Mode, die ich je gesehen habe“
Im Netz fällt das Urteil über die neue Gaultier-Kollektion jedenfalls größtenteils vernichtend aus. „Das ist die schlimmste Mode, die ich je gesehen habe“, schrieb ein User unter einen Insta-Post von Gaultier.
„Ich fürchte, uns gehen langsam die guten Ideen aus“, schmunzelte ein anderer. Und noch einer scherzte: „Das sieht aus wie etwas, das man auf Temu finden kann, um jemandem einen Streich zu spielen.“
Nur vereinzelt sieht so manch ein Fan auch einen künstlerischen Wert in dieser Kollektion. „Ich liebe es und ihr versteht einfach die Vision nicht“, schrieb ein User etwa.
