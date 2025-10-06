Heraushängender Po & haarige Brüste schocken Paris

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, aber so viel ist fix: Bei der neuesten Kollektion von Jean Paul Gaultier weiß man nicht, ob man lachen, oder doch schockiert sein soll. Denn bei seinem Fashion-Debüt für die französische Luxusmarke ließ sich Duran Lantink nicht lumpen und sorgte mit seinen Designs für jede Menge erstaunte Gesichter in Paris.