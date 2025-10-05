Klum im frechsten Brautkleid der Fashion Week!

Heidi Klum (52) zeigt wieder einmal, dass sie sich von Stil-Grenzen nicht aufhalten lässt! Auf der Paris Fashion Week stahl das deutsche Topmodel bei der Vivienne-Westwood-Show des österreichischen Designers Andreas Kronthaler allen die Show – in einem Boho-Brautkleid, das so freizügig ist, dass wohl kein Pfarrer der Welt „Ja“ dazu sagen würde.