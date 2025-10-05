Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu sexy fürs Jawort?

Klum im frechsten Brautkleid der Fashion Week!

Star-Style
05.10.2025 10:58
Der Designer Andreas Kronthaler (links) küsst Heidi Klum nach der Präsentation der ...
Der Designer Andreas Kronthaler (links) küsst Heidi Klum nach der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Vivienne Westwood in Paris.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Heidi Klum begeistert mit einem extravaganten Brautkleid von Vivienne Westwood, das alle Blicke auf sich zieht. Das Boho-Design ist sexy, mutig und alles andere als klassisch. Auf der Paris Fashion Week sorgt die 52-Jährige damit für Gesprächsstoff – denn dieses Kleid ist so freizügig, dass es in keiner Kirche der Welt durchgehen würde!

0 Kommentare

Heidi Klum (52) zeigt wieder einmal, dass sie sich von Stil-Grenzen nicht aufhalten lässt! Auf der Paris Fashion Week stahl das deutsche Topmodel bei der Vivienne-Westwood-Show des österreichischen Designers Andreas Kronthaler allen die Show – in einem Boho-Brautkleid, das so freizügig ist, dass wohl kein Pfarrer der Welt „Ja“ dazu sagen würde.

Unschuld trifft auf pure Versuchung
Das Kleid? Ein glitzerndes Korsett, halb Braut, halb Rebellin – mit transparenten Stoffbahnen und dennoch so viel Haut, dass so mancher Zuschauer kurz den Atem anhielt. Ein Hauch von Unschuld trifft auf pure Versuchung!

Heidi Klum zeigt bei der Vivienne-Westwood-Show ein Brautkleid, das Modefans in Atem hält. ...
Heidi Klum zeigt bei der Vivienne-Westwood-Show ein Brautkleid, das Modefans in Atem hält. Transparente Stoffe, Glitzerkorsett und heiße Einblicke – das ist weniger „Ja, ich will“ als „Wow, ich kann’s noch!“(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Das sexy Boho-Brautkleid von Andreas Kronthaler ist pure Provokation und Glamour zugleich – und ...
Das sexy Boho-Brautkleid von Andreas Kronthaler ist pure Provokation und Glamour zugleich – und wohl ein Kleid, das garantiert nie eine Kirche sieht!(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Himmlisches Kleid, aber ...
Designer Andreas Kronthaler (59) – Ehemann der verstorbenen Mode-Ikone Vivienne Westwood (†81) – schickte Heidi als Finale der Show über den Laufsteg. Ein Auftritt, der Modefans sprachlos machte: Heidi in diesem Kleid? Himmlisch! Aber ganz sicher nichts für die Kirche!

Lesen Sie auch:
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Nippel und Grillz!
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
04.10.2025
Mit sexy PO-se
Kendall Jenner macht jetzt Heidi Klum Konkurrenz
02.10.2025

Mit dem extravaganten Look zeigte Klum einmal mehr, dass sie sich nicht in klassische Rollen pressen lässt. Statt braver Braut – lieber Glamour, Glitzer und ein Schuss Provokation!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
114.496 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
100.945 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
91.175 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
893 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
852 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Star-Style
Echte Überraschung!
Meghan erstmals bei der Paris Fashion Week
Zu sexy fürs Jawort?
Klum im frechsten Brautkleid der Fashion Week!
Nippel und Grillz!
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
Mega hot in Paris
Kylie Jenner stahl mit diesem Look allen die Show
Mit sexy PO-se
Kendall Jenner macht jetzt Heidi Klum Konkurrenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf