Klum im frechsten Brautkleid der Fashion Week!

Heidi Klum begeistert mit einem extravaganten Brautkleid von Vivienne Westwood, das alle Blicke auf sich zieht. Das Boho-Design ist sexy, mutig und alles andere als klassisch. Auf der Paris Fashion Week sorgt die 52-Jährige damit für Gesprächsstoff – denn dieses Kleid ist so freizügig, dass es in keiner Kirche der Welt durchgehen würde!
Heidi Klum (52) zeigt wieder einmal, dass sie sich von Stil-Grenzen nicht aufhalten lässt! Auf der Paris Fashion Week stahl das deutsche Topmodel bei der Vivienne-Westwood-Show des österreichischen Designers Andreas Kronthaler allen die Show – in einem Boho-Brautkleid, das so freizügig ist, dass wohl kein Pfarrer der Welt „Ja“ dazu sagen würde.
Unschuld trifft auf pure Versuchung
Das Kleid? Ein glitzerndes Korsett, halb Braut, halb Rebellin – mit transparenten Stoffbahnen und dennoch so viel Haut, dass so mancher Zuschauer kurz den Atem anhielt. Ein Hauch von Unschuld trifft auf pure Versuchung!
Himmlisches Kleid, aber ...
Designer Andreas Kronthaler (59) – Ehemann der verstorbenen Mode-Ikone Vivienne Westwood (†81) – schickte Heidi als Finale der Show über den Laufsteg. Ein Auftritt, der Modefans sprachlos machte: Heidi in diesem Kleid? Himmlisch! Aber ganz sicher nichts für die Kirche!
Mit dem extravaganten Look zeigte Klum einmal mehr, dass sie sich nicht in klassische Rollen pressen lässt. Statt braver Braut – lieber Glamour, Glitzer und ein Schuss Provokation!
