„Fußball kann manchmal auch knüppelhart sein“

Binnen sieben Tagen fünf Punkte Vorsprung in der Liga verspielt und auch den Start in die Conference League verpatzt: Rapid hat eine Horror-Woche hinter sich, mit null Punkten und neun Gegentoren. „Es gibt Phasen, wo es nicht so gut läuft. Da gilt es dann, dennoch positive Ergebnisse zu erzielen. Das ist uns in den letzten drei Matches nicht gelungen“, fasste Markus Katzer zusammen.