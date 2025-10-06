„Fußball kann manchmal auch knüppelhart sein“

Zapfenstreich? „Mein Papa ist heute nicht da“
Didi Kühbauer scherzt:
Rapid ist binnen einer Woche wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet, stolperte mit null Punkten und neun Gegentreffern in die Länderspielpause. Sportchef Katzer und Trainer Stöger sahen beim 1:2 in Salzburg aber viel Positives. Nach der Pause warten zwei sehr wichtige Heim-Partien.
Binnen sieben Tagen fünf Punkte Vorsprung in der Liga verspielt und auch den Start in die Conference League verpatzt: Rapid hat eine Horror-Woche hinter sich, mit null Punkten und neun Gegentoren. „Es gibt Phasen, wo es nicht so gut läuft. Da gilt es dann, dennoch positive Ergebnisse zu erzielen. Das ist uns in den letzten drei Matches nicht gelungen“, fasste Markus Katzer zusammen.
