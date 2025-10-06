Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das „Krone“-Video

Wer düst denn hier über den ÖFB-Trainingsplatz?

Fußball International
06.10.2025 18:19

Ja, wer kurvte denn da über den Trainingsplatz des ÖFB? Es war Teamchef Ralf Rangnick, der nach seinen Operationen ein Golf-Car nutzte, um bei der ersten Einheit des Lehrgangs zwischen seinen Stars herumzuflitzen.

0 Kommentare

Erst am Donnerstag ist Rangnick aus der Unfallklinik Murnau in Bayern entlassen worden – und schon am Montag stand der Deutsche im Prater wieder am Trainingsplatz. Besser gesagt: Er saß im Golf-Car und düste zwischen Alaba und Co. umher, um Anweisungen zu geben. Aber auch, um die Bälle wieder ins Spiel zu bringen, wie oben im Video zu sehen ist.

(Bild: Krone KREATIV/Reichel)

Denn die Zielsetzung ist klar! In den Qualifikationspartien am 9. Oktober in Wien gegen San Marino und am 12. Oktober in Bukarest gegen Rumänien soll das Ticket zur WM ein großes Stück näher kommen. Da braucht es auch vom Teamchef vollen Einsatz. Auch, wenn sich Rangnick zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen musste. 


Bei einem länger geplanten Eingriff Mitte Juni hatte sich der 67-Jährige einen Krankenhauskeim eingefangen. Weil dieser immer größere Probleme machte, befand sich der Nationaltrainer über zwei Wochen lang in Murnau in stationärer Behandlung und musste sich dort auch weiteren Eingriffen unterziehen.

Erste Einheit mit acht Spielern
Die erste Einheit ging übrigens mit acht Spielern über die Bühne. David Alaba, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Kevin Danso, Marco Grüll, Alexander Prass, Stefan Posch und Nikolas Polster übten im Rapid-Trainingszentrum unweit des Happel-Stadions. Der Rest des Kaders regenerierte im Mannschaftshotel in der Wiener Innenstadt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
147.329 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.606 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Österreich
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
115.309 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1239 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1194 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Fußball International
Das „Krone“-Video
Wer düst denn hier über den ÖFB-Trainingsplatz?
Fans hoffen auf WM
„Burschen müssen nur weiterspielen wie bisher!“
Zuletzt erfolglos
Fix: Weltmeister von 2006 übernimmt Nationalteam!
„Wollen nachlegen“
Schöttel freut sich auf WM-Qualispiele
Überraschung
Hütter vor Rausschmiss? Verein sucht Nachfolger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf