Wer düst denn hier über den ÖFB-Trainingsplatz?

Ja, wer kurvte denn da über den Trainingsplatz des ÖFB? Es war Teamchef Ralf Rangnick, der nach seinen Operationen ein Golf-Car nutzte, um bei der ersten Einheit des Lehrgangs zwischen seinen Stars herumzuflitzen.
Erst am Donnerstag ist Rangnick aus der Unfallklinik Murnau in Bayern entlassen worden – und schon am Montag stand der Deutsche im Prater wieder am Trainingsplatz. Besser gesagt: Er saß im Golf-Car und düste zwischen Alaba und Co. umher, um Anweisungen zu geben. Aber auch, um die Bälle wieder ins Spiel zu bringen, wie oben im Video zu sehen ist.
Denn die Zielsetzung ist klar! In den Qualifikationspartien am 9. Oktober in Wien gegen San Marino und am 12. Oktober in Bukarest gegen Rumänien soll das Ticket zur WM ein großes Stück näher kommen. Da braucht es auch vom Teamchef vollen Einsatz. Auch, wenn sich Rangnick zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen musste.
Bei einem länger geplanten Eingriff Mitte Juni hatte sich der 67-Jährige einen Krankenhauskeim eingefangen. Weil dieser immer größere Probleme machte, befand sich der Nationaltrainer über zwei Wochen lang in Murnau in stationärer Behandlung und musste sich dort auch weiteren Eingriffen unterziehen.
Erste Einheit mit acht Spielern
Die erste Einheit ging übrigens mit acht Spielern über die Bühne. David Alaba, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Kevin Danso, Marco Grüll, Alexander Prass, Stefan Posch und Nikolas Polster übten im Rapid-Trainingszentrum unweit des Happel-Stadions. Der Rest des Kaders regenerierte im Mannschaftshotel in der Wiener Innenstadt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.