Deutsche Experten fordern Arbeiten bis 73

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte bereits im Sommer mit ihrer Forderung nach einer längeren Lebensarbeitszeit – nämlich bis 70 – für Aufregung gesorgt. „Es kann jedenfalls auf Dauer nicht gut gehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen“, begründete die CDU-Politikerin ihre Pläne damals. Reiches „wissenschaftlicher Beraterkreis“ setzt nun noch einen darauf: Das Renteneintrittsalter soll schrittweise bis zum Jahr 2060 auf 73 Jahre steigen.