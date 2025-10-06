Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warnung vor Kollaps

Deutsche Experten fordern Arbeiten bis 73

Außenpolitik
06.10.2025 18:12
Eine aktuelle Studie im Auftrag des deutschen Wirtschaftsministeriums betont: „Das ...
Eine aktuelle Studie im Auftrag des deutschen Wirtschaftsministeriums betont: „Das Renteneintrittsalter muss an die Lebenserwartung gekoppelt werden.“(Bild: Philippe Marchand – stock.adobe.com)

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat unlängst umfassende Sozialreformen durch die schwarz-rote Regierung und einen neuen „Konsens der Gerechtigkeit“ angekündigt. Hier hat der CDU-Chef vor allem die Pensionen, das Gesundheitssystem und das Bürgergeld im Visier. Nun haben Experten im Auftrag des Wirtschaftsministeriums ein Modell ausgearbeitet, wie man das Pensionssystem vor dem Kollaps bewahren könnte. Ihre Forderung: Arbeiten bis zum 73. Lebensjahr!

0 Kommentare

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte bereits im Sommer mit ihrer Forderung nach einer längeren Lebensarbeitszeit – nämlich bis 70 – für Aufregung gesorgt. „Es kann jedenfalls auf Dauer nicht gut gehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen“, begründete die CDU-Politikerin ihre Pläne damals. Reiches „wissenschaftlicher Beraterkreis“ setzt nun noch einen darauf: Das Renteneintrittsalter soll schrittweise bis zum Jahr 2060 auf 73 Jahre steigen.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

„Wir werden mehr arbeiten müssen“
„Seit Jahren stagniert die Wirtschaftsleistung, während vergleichbare Volkswirtschaften deutlich dynamischer wachsen“, begründen die Wirtschaftsforscher und Demografen, warum diese Schritte notwendig sind. „Wir werden mehr arbeiten müssen, wenn wir den Umfang der Sozialversicherungen bewahren wollen, ohne zeitgleich den nachfolgenden Generationen noch mehr Lasten zu hinterlassen. Das Renteneintrittsalter muss an die Lebenserwartung gekoppelt werden“, heißt es in der Studie, aus der bild.de vorab zitieren durfte.

Als Vorbild dient offenbar Dänemark, wo das Pensionsantrittsalter seit dem Jahr 2006 schrittweise an die Lebenserwartung angepasst wird. An diesem Modell haben auch die unterschiedlichsten Regierungskonstellationen nicht gerüttelt. Die 47-jährige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat im vergangenen Jahr erklärt, sie sei bereit, das System zu überprüfen, sobald das offizielle Renteneintrittsalter 70 Jahre erreicht habe.

Lesen Sie auch:
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen
Schrittweiser Anstieg
Dieser EU-Staat erhöht Pensionsalter auf 70 Jahre
22.05.2025
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
24.09.2025

Spardruck auch in Österreich
Österreich ist von diesen Grenzen noch weit entfernt. Aufgrund des Spardrucks wurden allerdings auch hierzulande die Antrittsalter teilweise angehoben. Ab 1. Jänner 2026 werden das frühestmögliche Antrittsalter für die Korridorpension schrittweise von 62 auf 63 Jahre und die notwendigen Versicherungsjahre von 40 auf 42 erhöht. In Quartalsschritten sollen die Werte so lange um zwei Monate steigen, bis das Ziel erreicht ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
147.329 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.606 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Österreich
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
115.309 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1239 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1194 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Außenpolitik
Warnung vor Kollaps
Deutsche Experten fordern Arbeiten bis 73
Krone Plus Logo
Wirbel um FPÖ-Antrag
E-Mail an Bundeskanzler: Missgeschick im Landtag
Krone Plus Logo
SPÖ-Eigentor droht
Brisant: War Dornauers Demontage nicht rechtens?
Trotz Friedensdialog
Palästinenser beklagen Beschuss aus Israel
Umzug für Job schwer
Mangel an Wohnungen verschärft Wirtschaftskrise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf