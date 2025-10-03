Die schönsten Momente des Thronwechsels in LUX

Jüngster Thronfolger der Welt hält sich die Ohren zu

Mit dem fünfjährigen Erbgroßherzog Prinz Charles hat Luxemburg nun den jüngsten und vermutlich herzigsten Thronfolger der Welt. Doch die Vereidigung seines Vaters war für den Mini-Prinzen eher ein Abenteuer: Mal zeigte er begeistert auf sein Gesicht am Bildschirm, mal spielte er mit seinen Schuhbändern.