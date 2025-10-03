Die schönsten Momente des Thronwechsels in LUX

Luxemburg erlebte am Freitag einen royalen Mega-Tag! Guillaume (43) schwor im Parlament seinen Eid und ist nun offiziell neuer Großherzog – nach 25 Jahren übergab Vater Henri (70) gerührt das Zepter an seinen ältesten Sohn. Luxemburgs neuer Großherzog heißt Guillaume V!“
Guillaume hat offiziell bekanntgegeben, dass er als Guillaume V regieren wird – der erste Großherzog mit Zahl seit Guillaume IV., der 1912 starb.
In seiner Rede betonte der neue Großherzog den Zusammenhalt im Land und lobte Luxemburgs „einzigartige Stärke“: seine multikulturelle Bevölkerung. Er wolle Brücken schlagen „zwischen Generationen, Tradition und Innovation“ – und besonders junge Menschen sowie Bedürftige unterstützen. Zugleich versprach Guillaume, die Monarchie nahbar zu machen: „Nicht nur Palast, sondern auch bei den Menschen vor Ort.“
Privat setzt er auf klare Trennung: Mit seiner Frau Stéphanie und den beiden Söhnen Charles (5) und François (2) sei er zu Hause „voll Papa und Mama“ – draußen „voll Großherzog und Großherzogin“.
Hier einige der schönsten Bilder und Momente des royalen Mega-Events:
Royale Glamour-Girls sorgen für Aufsehen
Zur Zeremonie sind neben hochrangigen Politikern aus Europa auch König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden und König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien gekommen.
Ihre Töchter Kronprinzessin Amalia aus den Niederlanden und Elisabeth aus Belgien glänzten in atemberaubenden Designer-Looks. Selbstbewusst, stilvoll, glamourös – und ein klarer Vorgeschmack auf die Königinnen von morgen.
Zum Galadinner am Abend wurden der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im großherzoglichen Palast erwartet.
Jüngster Thronfolger der Welt hält sich die Ohren zu
Mit dem fünfjährigen Erbgroßherzog Prinz Charles hat Luxemburg nun den jüngsten und vermutlich herzigsten Thronfolger der Welt. Doch die Vereidigung seines Vaters war für den Mini-Prinzen eher ein Abenteuer: Mal zeigte er begeistert auf sein Gesicht am Bildschirm, mal spielte er mit seinen Schuhbändern.
Als die Blasmusik einsetzte, hielt er sich sichtlich genervt die Ohren zu – ganz Kind, trotz großer Zukunft.
Baby-Alarm bei Alexandra
Guillaumes Schwester Prinzessin Alexandra (34) zeigte strahlend ihren Babybauch. Hochschwanger verzichtete sie zwar auf den Empfang, doch allein ihr Auftritt sorgte für Jubel – bald bekommt Luxemburg royalen Nachwuchs!
Luxemburg feiert damit nicht nur einen neuen Großherzog, sondern auch ein ganzes Feuerwerk an Emotionen, Mode-Momenten und royalen Überraschungen.
Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner.
Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebente Souverän im Haus Luxemburg-Nassau.
Ein Thronwechsel, wie er im Märchenbuch steht – mit Tränen, Babybauch und königlichem Glanz!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.