Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lang lebe Guillaume V!

Die schönsten Momente des Thronwechsels in LUX

Royals
03.10.2025 18:00
Strahlender Auftritt auf dem Palast-Balkon: Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie ...
Strahlender Auftritt auf dem Palast-Balkon: Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie winken nach der Vereidigung gemeinsam mit ihren Söhnen Charles und François dem jubelnden Volk zu.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Luxemburg erlebte am Freitag einen royalen Mega-Tag! Guillaume (43) schwor im Parlament seinen Eid und ist nun offiziell neuer Großherzog – nach 25 Jahren übergab Vater Henri (70) gerührt das Zepter an seinen ältesten Sohn. Luxemburgs neuer Großherzog heißt Guillaume V!“

0 Kommentare

Guillaume hat offiziell bekanntgegeben, dass er als Guillaume V regieren wird – der erste Großherzog mit Zahl seit Guillaume IV., der 1912 starb.

In seiner Rede betonte der neue Großherzog den Zusammenhalt im Land und lobte Luxemburgs „einzigartige Stärke“: seine multikulturelle Bevölkerung. Er wolle Brücken schlagen „zwischen Generationen, Tradition und Innovation“ – und besonders junge Menschen sowie Bedürftige unterstützen. Zugleich versprach Guillaume, die Monarchie nahbar zu machen: „Nicht nur Palast, sondern auch bei den Menschen vor Ort.“

Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie
Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Die Royals Europas grüßen nach der Vereidigung Guillaumes vom Balkon des Großherzoglichen ...
Die Royals Europas grüßen nach der Vereidigung Guillaumes vom Balkon des Großherzoglichen Palasts in Luxemburg: Kronprinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander, Ex-Großherzog Henri, Großherzog Guillaume, Großherzogin Stéphanie, Ex-Großherzogin Maria Teresa, König Philippe, Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Privat setzt er auf klare Trennung: Mit seiner Frau Stéphanie und den beiden Söhnen Charles (5) und François (2) sei er zu Hause „voll Papa und Mama“ – draußen „voll Großherzog und Großherzogin“.

Hier einige der schönsten Bilder und Momente des royalen Mega-Events:

+13
Fotos

Royale Glamour-Girls sorgen für Aufsehen
Zur Zeremonie sind neben hochrangigen Politikern aus Europa auch König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden und König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien gekommen.

Königin Mathilde, König Philippe, Königin Máxima, König Willem-Alexander
Königin Mathilde, König Philippe, Königin Máxima, König Willem-Alexander(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Ihre Töchter Kronprinzessin Amalia aus den Niederlanden und Elisabeth aus Belgien glänzten in atemberaubenden Designer-Looks. Selbstbewusst, stilvoll, glamourös – und ein klarer Vorgeschmack auf die Königinnen von morgen.

Kronprinzessin Amalia (NL), Kronprinzessin Elisabeth (BE), bei der Ankunft auf dem Place ...
Kronprinzessin Amalia (NL), Kronprinzessin Elisabeth (BE), bei der Ankunft auf dem Place Guillaume II im Rahmen der Feierlichkeiten zum Thronwechsel in Luxemburg.(Bild: Robin Utrecht / dana press / picturedesk.com)
Elisabeth von Belgien und Amalia der Niederlande sorgten für viel Glamour.
Elisabeth von Belgien und Amalia der Niederlande sorgten für viel Glamour.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Die Prinzessinnen, die ihren ersten Thronwechsel erleben durften, werden einmal in derselben ...
Die Prinzessinnen, die ihren ersten Thronwechsel erleben durften, werden einmal in derselben Position sein.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Amalia wird einmal Königin der Niederlande, Elisabeth Königin von Belgien.
Amalia wird einmal Königin der Niederlande, Elisabeth Königin von Belgien.(Bild: AP/Omar Havana)

Zum Galadinner am Abend wurden der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im großherzoglichen Palast erwartet.

Lesen Sie auch:
Kronprinzessin oder Hollywoodstar? Amalia sorgte beim Thronwechsel in Luxemburg für Jubel!
Auftritt unter Jubel
Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!
03.10.2025
Baby-Alarm in LUX!
Prinzessin zeigt Bauch und sagt dann Empfang ab!
03.10.2025
Kein Fan von Blasmusik
Prinz Charles verzauberte mit süßem Louis-Moment
03.10.2025
Amalia und Elisabeth
Fesche Thronfolgerinnen zogen alle Blicke auf sich
03.10.2025

Jüngster Thronfolger der Welt hält sich die Ohren zu
Mit dem fünfjährigen Erbgroßherzog Prinz Charles hat Luxemburg nun den jüngsten und vermutlich herzigsten Thronfolger der Welt. Doch die Vereidigung seines Vaters war für den Mini-Prinzen eher ein Abenteuer: Mal zeigte er begeistert auf sein Gesicht am Bildschirm, mal spielte er mit seinen Schuhbändern.

Prinz Charles war‘s zu laut!
Prinz Charles war‘s zu laut!(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Als die Blasmusik einsetzte, hielt er sich sichtlich genervt die Ohren zu – ganz Kind, trotz großer Zukunft.

Prinz Charles mit seinem Vater und Großvater
Prinz Charles mit seinem Vater und Großvater(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Baby-Alarm bei Alexandra
Guillaumes Schwester Prinzessin Alexandra (34) zeigte strahlend ihren Babybauch. Hochschwanger verzichtete sie zwar auf den Empfang, doch allein ihr Auftritt sorgte für Jubel – bald bekommt Luxemburg royalen Nachwuchs!

Nicolas Bagory, Prinzessin Alexandra von Luxemburg, Prinz Louis von Luxemburg und Prinz ...
Nicolas Bagory, Prinzessin Alexandra von Luxemburg, Prinz Louis von Luxemburg und Prinz SeBaby-Alarm in Luxemburg!bastien von Luxemburg treffen zur Abdankungszeremonie des Großherzogs von Luxemburg Henri im Großherzoglichen Palast in Luxemburg e(Bild: EPA/JULIEN WARNAND / POOL)
Prinz Sébastien, Nicolas Bagory, Prinzessin Alexandra, Prinz Louis, Prinzessin Claire und Prinz ...
Prinz Sébastien, Nicolas Bagory, Prinzessin Alexandra, Prinz Louis, Prinzessin Claire und Prinz Félix von Luxemburg bei der Abdankungszeremonie von Großherzog Henri im Großherzoglichen Palast.(Bild: EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI / POOL)
Die schwangere Prinzessin Alexandra freut sich auf ihr zweites Kind.
Die schwangere Prinzessin Alexandra freut sich auf ihr zweites Kind.(Bild: EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI / POOL)

Luxemburg feiert damit nicht nur einen neuen Großherzog, sondern auch ein ganzes Feuerwerk an Emotionen, Mode-Momenten und royalen Überraschungen.

Einziges Großherzogtum der Welt

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner.

Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebente Souverän im Haus Luxemburg-Nassau. 

Ein Thronwechsel, wie er im Märchenbuch steht – mit Tränen, Babybauch und königlichem Glanz!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.267 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.166 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
181.442 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1082 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
853 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
791 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Royals
Lang lebe Guillaume V!
Die schönsten Momente des Thronwechsels in LUX
Baby-Alarm in LUX!
Prinzessin zeigt Bauch und sagt dann Empfang ab!
Auftritt unter Jubel
Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!
Kein Fan von Blasmusik
Prinz Charles verzauberte mit süßem Louis-Moment
Historischer Tag
Luxemburg feiert seinen neuen Großherzog Guillaume
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf